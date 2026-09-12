Συγκινητική στιγμή στο μετρό του Συντάγματος: Νεαρός παίζει στο πιάνο το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη, δείτε βίντεο

Μια συγκινητική μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε στοόταν ένας πιτσιρικάς κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει τη μελωδία από το τραγούδι «Ώρες μικρές» τουΟ νεαρός έπαιξε το γνωστό κομμάτι στο πιάνο, τραβώντας την προσοχή όσων περνούσαν από το σημείο και δίνοντας για λίγα λεπτά έναν διαφορετικό τόνο στην καθημερινή κίνηση του σταθμού.