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Συγκινητική στιγμή στο μετρό του Συντάγματος: Νεαρός παίζει στο πιάνο το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Συγκινητική στιγμή στο μετρό του Συντάγματος: Νεαρός παίζει στο πιάνο το «Ώρες μικρές» του Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Ο νεαρός έπαιξε τη μελωδία του κομματιού, τραβώντας την προσοχή όσων περνούσαν από το σημείο
Μια συγκινητική μουσική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Μετρό του Συντάγματος, όταν ένας πιτσιρικάς κάθισε στο πιάνο και άρχισε να παίζει τη μελωδία από το τραγούδι «Ώρες μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο νεαρός έπαιξε το γνωστό κομμάτι στο πιάνο, τραβώντας την προσοχή όσων περνούσαν από το σημείο και δίνοντας για λίγα λεπτά έναν διαφορετικό τόνο στην καθημερινή κίνηση του σταθμού.
Δείτε το βίντεο:
Ο νεαρός έπαιξε το γνωστό κομμάτι στο πιάνο, τραβώντας την προσοχή όσων περνούσαν από το σημείο και δίνοντας για λίγα λεπτά έναν διαφορετικό τόνο στην καθημερινή κίνηση του σταθμού.
Δείτε το βίντεο:
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