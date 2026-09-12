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Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται
Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται
Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε για να το αναγνωρίσουμε ο καθένας μέσα του, σημείωσε η ηθοποιός
Τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία σχολίασε η Λυδία Κονιόρδου, υποστηρίζοντας ότι όσο μεγαλώνει, τόσο αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός που υφίσταται. Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως τόνισε η ηθοποιός, απαιτείται μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες.
«Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η Λυδία Κονιόρδου είπε χαρακτηριστικά: «Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται. Αυτό έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε για να το αναγνωρίσουμε ο καθένας μέσα του, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα. Ξέρετε, πολλές φορές οι γυναίκες μεταξύ μας είμαστε πιο ανταγωνιστικές».
Συνεχίζοντας, εξέφρασε την άποψη ότι οι γυναίκες, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν και να πετύχουν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, συχνά αναγκάζονται να υιοθετήσουν πιο «ανδρικά» χαρακτηριστικά. «Γιατί προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο των ανδρών που, για να μπορέσουμε να πετύχουμε, πρέπει να γίνουμε πιο άνδρες από τους άνδρες. Για να μας δώσουν το δικαίωμα να υπάρξουμε δίπλα τους. Έτσι, θυσιάζουμε τη γυναικεία μας φύση που είναι τρυφερή, η φύση της πειθούς και όχι της επιβολής. Του εναγκαλισμού, της δωρεάς, της αγάπης», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
«Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η Λυδία Κονιόρδου είπε χαρακτηριστικά: «Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται. Αυτό έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε για να το αναγνωρίσουμε ο καθένας μέσα του, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα. Ξέρετε, πολλές φορές οι γυναίκες μεταξύ μας είμαστε πιο ανταγωνιστικές».
Συνεχίζοντας, εξέφρασε την άποψη ότι οι γυναίκες, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν και να πετύχουν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, συχνά αναγκάζονται να υιοθετήσουν πιο «ανδρικά» χαρακτηριστικά. «Γιατί προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο των ανδρών που, για να μπορέσουμε να πετύχουμε, πρέπει να γίνουμε πιο άνδρες από τους άνδρες. Για να μας δώσουν το δικαίωμα να υπάρξουμε δίπλα τους. Έτσι, θυσιάζουμε τη γυναικεία μας φύση που είναι τρυφερή, η φύση της πειθούς και όχι της επιβολής. Του εναγκαλισμού, της δωρεάς, της αγάπης», επισήμανε.
Δείτε το βίντεο
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