Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται
GALA
Λυδία Κονιόρδου Γυναίκες ηλικία

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται

Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε για να το αναγνωρίσουμε ο καθένας μέσα του, σημείωσε η ηθοποιός

Λυδία Κονιόρδου: Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται
10 ΣΧΟΛΙΑ
Τη θέση της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία σχολίασε η Λυδία Κονιόρδου, υποστηρίζοντας ότι όσο μεγαλώνει, τόσο αυξάνονται η βία και ο ρατσισμός που υφίσταται. Αυτός είναι και ο λόγος που, όπως τόνισε η ηθοποιός, απαιτείται μεγαλύτερη συνειδητοποίηση τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες.

«Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η Λυδία Κονιόρδου είπε χαρακτηριστικά: «Όσο μεγαλώνει η ηλικία μιας γυναίκας, η βία και ο ρατσισμός αυξάνονται. Αυτό έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε για να το αναγνωρίσουμε ο καθένας μέσα του, είτε είναι άνδρας είτε είναι γυναίκα. Ξέρετε, πολλές φορές οι γυναίκες μεταξύ μας είμαστε πιο ανταγωνιστικές».

Συνεχίζοντας, εξέφρασε την άποψη ότι οι γυναίκες, στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν και να πετύχουν σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, συχνά αναγκάζονται να υιοθετήσουν πιο «ανδρικά» χαρακτηριστικά. «Γιατί προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο των ανδρών που, για να μπορέσουμε να πετύχουμε, πρέπει να γίνουμε πιο άνδρες από τους άνδρες. Για να μας δώσουν το δικαίωμα να υπάρξουμε δίπλα τους. Έτσι, θυσιάζουμε τη γυναικεία μας φύση που είναι τρυφερή, η φύση της πειθούς και όχι της επιβολής. Του εναγκαλισμού, της δωρεάς, της αγάπης», επισήμανε.

Δείτε το βίντεο

10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης