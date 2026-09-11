Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Παλαιόκηπο Λέσβου
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λέσβος Φωτιά Πυρκαγιά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Παλαιόκηπο Λέσβου

Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Παλαιόκηπο Λέσβου
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Παλαιόκηπος στην Λέσβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε αγδροτοδασική έκταση.

Μάλιστα λόγω της πυρκαγιάς στα κινητά των κατοίκων έφτασε και μήνυμα από το 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο σημείο βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Χ:

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης