Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Παλαιόκηπο Λέσβου
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Παλαιόκηπο Λέσβου
Νωρίτερα ήχησε μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή Παλαιόκηπος στην Λέσβο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε αγδροτοδασική έκταση.
Μάλιστα λόγω της πυρκαγιάς στα κινητά των κατοίκων έφτασε και μήνυμα από το 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε σε αγδροτοδασική έκταση.
Μάλιστα λόγω της πυρκαγιάς στα κινητά των κατοίκων έφτασε και μήνυμα από το 112 προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο σημείο βρίσκονται και υδροφόρες ΟΤΑ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 11, 2026
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Παλαιόκηπος της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής μέσω Χ:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
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