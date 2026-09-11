Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».
Σερέτης στο The Football Show: «Ο Ταμπόρδα έβγαλε ηγετικά χαρακτηριστικά και έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό»
Σερέτης στο The Football Show: «Ο Ταμπόρδα έβγαλε ηγετικά χαρακτηριστικά και έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό»
Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στην εκπομπή του protothema.gr για τον χθεσινό αγώνα των πράσινων με την Κηφισιά
Ο Γιάννης Σερέτης, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr, στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα των «πράσινων» και ιδιαίτερα στην παρουσία του Βιθέντε Ταμπόρδα.
Όπως τόνισε, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδειξε ηγετικά χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας πως πλέον έχει την ικανότητα να κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό.
Παράλληλα, ο Γιάννης Σερέτης υπογράμμισε την αντίδραση της ομάδας στα δύσκολα, επισημαίνοντας πως οι «πράσινοι» δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά διατήρησαν την ψυχραιμία τους, έβαλαν την μπάλα κάτω και προσπάθησαν να παίξουν σωστά, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να βρουν το γκολ.
Όπως τόνισε, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδειξε ηγετικά χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας πως πλέον έχει την ικανότητα να κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό.
Παράλληλα, ο Γιάννης Σερέτης υπογράμμισε την αντίδραση της ομάδας στα δύσκολα, επισημαίνοντας πως οι «πράσινοι» δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά διατήρησαν την ψυχραιμία τους, έβαλαν την μπάλα κάτω και προσπάθησαν να παίξουν σωστά, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να βρουν το γκολ.
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