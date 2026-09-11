Σερέτης στο The Football Show: «Ο Ταμπόρδα έβγαλε ηγετικά χαρακτηριστικά και έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό»
SPORTS
Παναθηναϊκός The Football Show

Σερέτης στο The Football Show: «Ο Ταμπόρδα έβγαλε ηγετικά χαρακτηριστικά και έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό»

Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού στην εκπομπή του protothema.gr για τον χθεσινό αγώνα των πράσινων με την Κηφισιά

Σερέτης στο The Football Show: «Ο Ταμπόρδα έβγαλε ηγετικά χαρακτηριστικά και έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό»
Ο Γιάννης Σερέτης, στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στην εκπομπή The Football Show by Stoiximan του protothema.gr, στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα των «πράσινων» και ιδιαίτερα στην παρουσία του Βιθέντε Ταμπόρδα.

Όπως τόνισε, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός έδειξε ηγετικά χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας πως πλέον έχει την ικανότητα να κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, ο Γιάννης Σερέτης υπογράμμισε την αντίδραση της ομάδας στα δύσκολα, επισημαίνοντας πως οι «πράσινοι» δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά διατήρησαν την ψυχραιμία τους, έβαλαν την μπάλα κάτω και προσπάθησαν να παίξουν σωστά, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να βρουν το γκολ.

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