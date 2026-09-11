Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η κοινή έξοδος με τη σύντρόφο του σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες
GALA
Αλέξανδρος Τσουβέλας σύντροφος Έξοδος

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η κοινή έξοδος με τη σύντρόφο του σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που πρωταγωνιστεί στο έργο

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η κοινή έξοδος με τη σύντρόφο του σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
45 ΣΧΟΛΙΑ
Μία κοινή έξοδο έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη παρακολουθώντας μαζί θεατρική παράσταση.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης Βέγγος», όπου είδε το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχέα. 

Ο stand-up comedian και η γλύπτρια σύντροφός του, φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί ανάμεσα στον κόσμο, ενώ μετά το τέλος του έργου συνάντησαν τον  Γιώργο Κωνσταντίνου. Μαζί τους πόζαρε στον φακό και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Δείτε τις φωτογραφίες

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η κοινή έξοδος με τη σύντρόφο του σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η κοινή έξοδος με τη σύντρόφο του σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Δρούκας
Ιωάννα Μαρίνου
45 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Back to School με πλάνο

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στο σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει — και μαζί της έρχεται εκείνη η γνώριμη, γλυκιά αναστάτωση της νέας αρχής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης