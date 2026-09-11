Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η κοινή έξοδος με τη σύντρόφο του σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες
Αλέξανδρος Τσουβέλας: Η κοινή έξοδος με τη σύντρόφο του σε θεατρική παράσταση, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου που πρωταγωνιστεί στο έργο
Μία κοινή έξοδο έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τη σύντροφό του, Ευαγγελία Καρύδη παρακολουθώντας μαζί θεατρική παράσταση.
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης Βέγγος», όπου είδε το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχέα.
Ο stand-up comedian και η γλύπτρια σύντροφός του, φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί ανάμεσα στον κόσμο, ενώ μετά το τέλος του έργου συνάντησαν τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Μαζί τους πόζαρε στον φακό και ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Δρούκας
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο Δημοτικό Θέατρο Κορυδαλλού «Θανάσης Βέγγος», όπου είδε το «Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην» με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχέα.
Ο stand-up comedian και η γλύπτρια σύντροφός του, φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί ανάμεσα στον κόσμο, ενώ μετά το τέλος του έργου συνάντησαν τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Μαζί τους πόζαρε στον φακό και ο Σπύρος Μπιμπίλας.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Δρούκας
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