Σάντρα Μπούλοκ για τη βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ: Δεν θυμάμαι τίποτα, ήμουν με δύο ώρες ύπνο
Σάντρα Μπούλοκ για τη βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ: Δεν θυμάμαι τίποτα, ήμουν με δύο ώρες ύπνο
Η 62χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην τελετή απονομής των Όσκαρ του 2010, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Blind Side»
Ελάχιστες αποκάλυψε η Σάντρα Μπούλοκ ότι είναι οι μνήμες της από τη βραδιά που κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ, καθώς είχε κοιμηθεί σχεδόν δύο ώρες.
Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε για την ιδιαίτερη εκείνη στιγμή της καριέρας της στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, αναφερόμενη στην τελετή απονομής των Όσκαρ του 2010, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Blind Side».
Όταν ο παρουσιαστής, Μαρκ Κονσουέλος τη ρώτησε τι θυμάται περισσότερο από τη βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ, η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ: «Τίποτα!». Η συμπαρουσιάστριά του, Κέλι Ρίπα συμφώνησε μαζί της, λέγοντας: «Κανείς δεν θυμάται».
«Λοιπόν, είχα κοιμηθεί ίσως δύο ώρες;» εξήγησε η ηθοποιός και συνέχισε: «Φρόντιζα κρυφά ένα νεογέννητο. Κανείς δεν γνώριζε ότι είχα τον Λου και εκείνος είχε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, οπότε κοιμόταν μόνο για δύο ώρες κάθε βράδυ. Γι' αυτό δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη τη στιγμή».
Έτσι, παρά τη σημασία της συγκεκριμένης βραδιάς για την πορεία της, η Μπούλοκ αποκάλυψε ότι το μυαλό της ήταν κυρίως στον γιο της και στην επιστροφή της στο σπίτι. «Αλλά ξέρω ότι ήθελα να γυρίσω σπίτι, γιατί ήθελα να τον ταΐσω, καθώς ήξερα ότι όποιος ήταν μαζί του εκείνη την ώρα πιθανότατα δυσκολευόταν» είπε.
Όταν τελικά επέστρεψε στο σπίτι, φορούσε ακόμη την τουαλέτα με την οποία είχε εμφανιστεί στην τελετή των Όσκαρ. «Ήμουν εκεί με το φόρεμα και δεν μπορούσα να το βγάλω, οπότε απλώς κάθισα με το φόρεμα και τον Λου» θυμήθηκε. «Το Όσκαρ ήταν στο πάτωμα και ο Λου ήταν στην αγκαλιά μου» συμπλήρωσε. «Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ζήσω εκείνη τη βραδιά, γιατί ούτως ή άλλως ήταν πολύ έντονη. Νομίζω ότι θα ήταν ακόμη πιο έντονη αν δεν ήμουν τόσο κουρασμένη. Απλώς ήθελα να πάω σπίτι» κατέληξε η ηθοποιός.
Εκείνη την περίοδο, η Μπούλοκ είχε κρατήσει μυστική την υιοθεσία του γιου της, Λούις. Τελικά, ανακοίνωσε την είδηση τον Απρίλιο του 2010, τον ίδιο μήνα που έγινε γνωστός και ο χωρισμός της από τον Τζέσι Τζέιμς.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Τζένιφερ Άνιστον για το περιοδικό «Interview», η ηθοποιός είχε αποκαλύψει επίσης ότι, μετά το διαζύγιό της, προσπαθούσε να προστατεύσει τον γιο της από τους παπαράτσι. Όταν κατάλαβε ότι οι φωτογράφοι θα άρχιζαν να συχνάζουν έξω από το σπίτι της, είχε κρύψει τον μικρό Λούις μέσα σε μια τσάντα για εξοπλισμό χόκεϊ. Η Μπούλοκ μεγάλωσε αργότερα την οικογένειά της, υιοθετώντας το 2015 και την κόρη της, Λάιλα.
Η 62χρονη ηθοποιός μίλησε για την ιδιαίτερη εκείνη στιγμή της καριέρας της στην εκπομπή «Live with Kelly and Mark» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, αναφερόμενη στην τελετή απονομής των Όσκαρ του 2010, όπου τιμήθηκε με το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «The Blind Side».
Όταν ο παρουσιαστής, Μαρκ Κονσουέλος τη ρώτησε τι θυμάται περισσότερο από τη βραδιά που κέρδισε το Όσκαρ, η ηθοποιός απάντησε με χιούμορ: «Τίποτα!». Η συμπαρουσιάστριά του, Κέλι Ρίπα συμφώνησε μαζί της, λέγοντας: «Κανείς δεν θυμάται».
«Λοιπόν, είχα κοιμηθεί ίσως δύο ώρες;» εξήγησε η ηθοποιός και συνέχισε: «Φρόντιζα κρυφά ένα νεογέννητο. Κανείς δεν γνώριζε ότι είχα τον Λου και εκείνος είχε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, οπότε κοιμόταν μόνο για δύο ώρες κάθε βράδυ. Γι' αυτό δεν θυμάμαι πολλά από εκείνη τη στιγμή».
Sandra Bullock Barely Remembers Winning Her Oscar Because She Was ‘Hiding a Newborn’ and on ‘Maybe 2 Hours of Sleep’ https://t.co/rqxB8QI30f— People (@people) September 11, 2026
Όταν τελικά επέστρεψε στο σπίτι, φορούσε ακόμη την τουαλέτα με την οποία είχε εμφανιστεί στην τελετή των Όσκαρ. «Ήμουν εκεί με το φόρεμα και δεν μπορούσα να το βγάλω, οπότε απλώς κάθισα με το φόρεμα και τον Λου» θυμήθηκε. «Το Όσκαρ ήταν στο πάτωμα και ο Λου ήταν στην αγκαλιά μου» συμπλήρωσε. «Ήταν ο καλύτερος τρόπος για να ζήσω εκείνη τη βραδιά, γιατί ούτως ή άλλως ήταν πολύ έντονη. Νομίζω ότι θα ήταν ακόμη πιο έντονη αν δεν ήμουν τόσο κουρασμένη. Απλώς ήθελα να πάω σπίτι» κατέληξε η ηθοποιός.
Εκείνη την περίοδο, η Μπούλοκ είχε κρατήσει μυστική την υιοθεσία του γιου της, Λούις. Τελικά, ανακοίνωσε την είδηση τον Απρίλιο του 2010, τον ίδιο μήνα που έγινε γνωστός και ο χωρισμός της από τον Τζέσι Τζέιμς.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Τζένιφερ Άνιστον για το περιοδικό «Interview», η ηθοποιός είχε αποκαλύψει επίσης ότι, μετά το διαζύγιό της, προσπαθούσε να προστατεύσει τον γιο της από τους παπαράτσι. Όταν κατάλαβε ότι οι φωτογράφοι θα άρχιζαν να συχνάζουν έξω από το σπίτι της, είχε κρύψει τον μικρό Λούις μέσα σε μια τσάντα για εξοπλισμό χόκεϊ. Η Μπούλοκ μεγάλωσε αργότερα την οικογένειά της, υιοθετώντας το 2015 και την κόρη της, Λάιλα.
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