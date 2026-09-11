Η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ πόζαρε με κορμάκι και μάσκα προσώπου χωρίς φίλτρα στα 79 της
Η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ πόζαρε με κορμάκι και μάσκα προσώπου χωρίς φίλτρα στα 79 της
Η σχεδιάστρια μόδας έδειξε την προετοιμασία της για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Χωρίς φίλτρα πόζαρε η Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ με κορμάκι και μάσκα προσώπου στα 79 της.
Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου μία εικόνα της στα social media, δείχνοντας την προετοιμασία της για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Η ίδια πόζαρε μπροστά σε έναν καθρέφτη σημειώνοντας στη λεζάντας της ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Ετοιμάζομαι για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. 79 και χωρίς φίλτρο. Αποδεχτείτε το».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Φον Φίρστενμπεργκ έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση με την εικόνα της και τη διαδικασία της γήρανσης. Το 2017, έσπασε τη μύτη της σε ατύχημα ενώ έκανε σκι. Τότε, είχε δηλώσει στη «New York Daily News»: «Αν είχα ποτέ την επιθυμία να κάνω πλαστική επέμβαση, μετά από αυτή την εβδομάδα, ξέρω με βεβαιότητα ότι δεν θα ήθελα να κάνω. Ήμουν τόσο τρομοκρατημένη ότι θα έχανα το παλιό μου πρόσωπο».
Σε συζήτησή της με το «Page Six», είχε προσθέσει αναφερόμενη στα χαρακτηριστικά του προσώπου της: «Τα ζυγωματικά μου είναι το καλύτερό μου χαρακτηριστικό».
Η σχεδιάστρια μόδας μοιράστηκε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου μία εικόνα της στα social media, δείχνοντας την προετοιμασία της για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Η ίδια πόζαρε μπροστά σε έναν καθρέφτη σημειώνοντας στη λεζάντας της ανάρτησης που έκανε στο Instagram: «Ετοιμάζομαι για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. 79 και χωρίς φίλτρο. Αποδεχτείτε το».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Φον Φίρστενμπεργκ έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση με την εικόνα της και τη διαδικασία της γήρανσης. Το 2017, έσπασε τη μύτη της σε ατύχημα ενώ έκανε σκι. Τότε, είχε δηλώσει στη «New York Daily News»: «Αν είχα ποτέ την επιθυμία να κάνω πλαστική επέμβαση, μετά από αυτή την εβδομάδα, ξέρω με βεβαιότητα ότι δεν θα ήθελα να κάνω. Ήμουν τόσο τρομοκρατημένη ότι θα έχανα το παλιό μου πρόσωπο».
Σε συζήτησή της με το «Page Six», είχε προσθέσει αναφερόμενη στα χαρακτηριστικά του προσώπου της: «Τα ζυγωματικά μου είναι το καλύτερό μου χαρακτηριστικό».
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