Ο Άντονι Χόπκινς θα πρωταγωνιστήσει στη μετα-αποκαλυπτική ταινία «2048»
Ο Άντονι Χόπκινς θα πρωταγωνιστήσει στη μετα-αποκαλυπτική ταινία «2048»
Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε ένα μέλλον «όπου ένας πλανήτης που πεθαίνει έχει αναγκάσει τους ανθρώπους να καταφύγουν κάτω από τη γη
Ο Άντονι Χόπκινς πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο «2048», μια μεταποκαλυπτική ταινία επιστημονικής φαντασίας σε σκηνοθεσία του Τίμοθι Γούντγουορντ Τζούνιορ.
Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ και ο Γούντγουορντ Τζούνιορ συνεργάστηκαν πρόσφατα και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας και τρόμου «Eyes In The Trees», η οποία βρίσκεται στο στάδιο του post-production.
Η υπόθεση του «2048» εκτυλίσσεται σε ένα μέλλον «όπου ένας πλανήτης που πεθαίνει έχει αναγκάσει τα τελευταία απομεινάρια της ανθρωπότητας να καταφύγουν κάτω από τη γη». Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια τεράστια υπόγεια κοινωνία που ελέγχεται από τη Συλλογικότητα, ένα αυταρχικό καθεστώς που ρυθμίζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής και έχει διαγράψει κάθε ανάμνηση από τον κόσμο της επιφάνειας.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γουέσλι, ένας εργαζόμενος, του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν εμπλέκεται με μια κρυφή αντιστασιακή οργάνωση που αμφισβητεί όλα όσα τους έχει διδάξει η Συλλογικότητα. Καθώς ο Γουέσλι αρχίζει να αναζητά την αλήθεια, τραβά την προσοχή του Μπράιαντ, τον οποίο υποδύεται ο Χόπκινς. Πρόκειται για τον ευφυή και αδίστακτο αρχιτέκτονα της Συλλογικότητας, που διατηρεί τον έλεγχο της κοινωνίας μέσω της παρακολούθησης, της χειραγώγησης και της ψυχολογικής τρομοκρατίας.
Ο Χόπκινς δήλωσε για το πρότζεκτ: «Έχοντας πρόσφατα συνεργαστεί με τον Τιμ Γούντγουορντ Τζούνιορ ως σκηνοθέτη, σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον να βρούμε ένα ακόμη σενάριο για να γυρίσουμε. Συζητήθηκαν για λίγο διάφορες προτάσεις και ιδέες και ξαφνικά, μέσα από αυτές τις συζητήσεις, προέκυψε το σενάριο του “2048”. Η ιστορία είναι σύνθετη και συναρπαστική: αγγίζει τις μυστηριώδεις αντιφάσεις που κρύβονται μέσα στην ανθρώπινη φύση, την ικανότητά μας τόσο για εξαιρετικά δημιουργικά επιτεύγματα και συμπόνια όσο και για το τρομερό μυστήριο της σκληρότητας. Ο Μπράιαντ είναι ένας εξίσου σύνθετος χαρακτήρας, ευφυής, συγκρατημένος και τρομακτικός μέσα στην απόλυτη βεβαιότητα με την οποία αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Ανυπομονώ πραγματικά να συνεργαστώ ξανά με τον Τίμοθι και να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία».
«Το να συνεργάζομαι ξανά με τον Άντονι είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο Γούντγουορντ. «Είναι πραγματικά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Προσδίδει τόσο μεγάλο βάθος, ευφυΐα και μια ήρεμη ένταση σε κάθε ρόλο, στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό για τον Μπράιαντ. Στον πυρήνα του, το “2048” είναι μια ιστορία για την ελευθερία, τον έλεγχο και τον αγώνα ενός ανθρώπου να ανακαλύψει την αλήθεια».
Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ και ο Γούντγουορντ Τζούνιορ συνεργάστηκαν πρόσφατα και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας και τρόμου «Eyes In The Trees», η οποία βρίσκεται στο στάδιο του post-production.
Η υπόθεση του «2048» εκτυλίσσεται σε ένα μέλλον «όπου ένας πλανήτης που πεθαίνει έχει αναγκάσει τα τελευταία απομεινάρια της ανθρωπότητας να καταφύγουν κάτω από τη γη». Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια τεράστια υπόγεια κοινωνία που ελέγχεται από τη Συλλογικότητα, ένα αυταρχικό καθεστώς που ρυθμίζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής και έχει διαγράψει κάθε ανάμνηση από τον κόσμο της επιφάνειας.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γουέσλι, ένας εργαζόμενος, του οποίου η ζωή ανατρέπεται όταν εμπλέκεται με μια κρυφή αντιστασιακή οργάνωση που αμφισβητεί όλα όσα τους έχει διδάξει η Συλλογικότητα. Καθώς ο Γουέσλι αρχίζει να αναζητά την αλήθεια, τραβά την προσοχή του Μπράιαντ, τον οποίο υποδύεται ο Χόπκινς. Πρόκειται για τον ευφυή και αδίστακτο αρχιτέκτονα της Συλλογικότητας, που διατηρεί τον έλεγχο της κοινωνίας μέσω της παρακολούθησης, της χειραγώγησης και της ψυχολογικής τρομοκρατίας.
EXCLUSIVE: Two-time Oscar winner Anthony Hopkins is set to star in '2048,' a post-apocalyptic sci-fi film from director Timothy Woodward Jr.— Deadline (@DEADLINE) September 10, 2026
Hopkins and Woodward Jr recently teamed up on sci-fi-horror film 'Eyes In The Trees,' which is in post-production https://t.co/8OgFNRRgFX
«Το να συνεργάζομαι ξανά με τον Άντονι είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», δήλωσε ο Γούντγουορντ. «Είναι πραγματικά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της εποχής μας. Προσδίδει τόσο μεγάλο βάθος, ευφυΐα και μια ήρεμη ένταση σε κάθε ρόλο, στοιχεία που τον καθιστούν ιδανικό για τον Μπράιαντ. Στον πυρήνα του, το “2048” είναι μια ιστορία για την ελευθερία, τον έλεγχο και τον αγώνα ενός ανθρώπου να ανακαλύψει την αλήθεια».
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