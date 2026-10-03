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Σύλληψη 29χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Ηράκλειο
Σύλληψη 29χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στο Ηράκλειο
Σε έρευνες σε σπίτια που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν ακόμη ζυγαριά ακριβείας και 190 ευρώ που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέρχονταν από εγκληματική δραστηριότητα
Στη σύλληψη ενός 29χρονου άνδρα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προχώρησαν οι αρχές στο Ηράκλειο. Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο των δράσεων και του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού της διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την πάταξη του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίσθηκε ο 29 χρονος σε περιοχή του δήμου Μαλεβιζίου. Αφού ακινητοποιήθηκε, ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί.
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 770 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό 190 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα. Η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίσθηκε ο 29 χρονος σε περιοχή του δήμου Μαλεβιζίου. Αφού ακινητοποιήθηκε, ακολούθησε έλεγχος στον ίδιο και έρευνα σε οικίες που κατέχει και χρησιμοποιεί.
Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 770 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό 190 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα. Η προανάκριση ενεργείται από το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
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