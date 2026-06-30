Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
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Ντούα Λίπα Κάλουμ Τέρνερ Instagram Ιταλία

Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες

«Επίγειος παράδεισος» σχολιάζει η Ντούα Λίπα για τις φωτογραφίες από την Ιταλία

Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
18 ΣΧΟΛΙΑ
«Επίγειο παράδεισο» χαρακτήρισε η Ντούα Λίπα το ταξίδι που έκανε στην Ιταλία μετά τον γάμο της με τον Καλούμ Τέρνερ και σίγουρα το ίδιο θα μπορούσαν να πουν οι followers της για μια από τις φωτογραφίες του άλμπουμ που ανήρτησε η τραγουδίστρια τη Δευτέρα στο Instagram.

Ο λόγος για ένα καρέ στο οποίο η 30χρονη καλλιτέχνης είναι γυμνή μέσα σε μια μπανιέρα στο ξενοδοχείο La Posta Vecchia, μια αναγεννησιακή βίλα που βρίσκεται λίγο έξω από τη Ρώμη, με τον αφρό να καλύπτει τα επίμαχα σημεία.

Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες


Σε μια άλλη φωτογραφία από το ταξίδι του ζευγαριού η Ντούα Λίπα επιδεικνύει τη βέρα της καθώς παίζει χαρτιά με τον σύζυγό της και απολαμβάνει τον ήλιο σε ένα γιοτ με ένα μπικίνι.

Το ίδιο κάνει και ο 36χρονος Τέρνερ κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού δείπνου στο ηλιοβασίλεμα με τη σύζυγό του.

Σε άλλο καρέ η Ντούα Λίπα φοράει μια φανέλα της Νάπολι ενώ από κάτω ένα λευκό μονοκίνι.

Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
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Όλες οι φωτογραφίες από το διαδικτυακό άλμπουμ της Ντούα Λίπα

Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες
Γυμνή στη μπανιέρα η Ντούα Λίπα στο άλμπουμ από τον μήνα του μέλιτος με τον Καλούμ Τέρνερ, δείτε φωτογραφίες

18 ΣΧΟΛΙΑ

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