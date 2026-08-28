Η Τζένιφερ Λόπεζ δούλεψε από το σπίτι, γυμνή μέσα σε μπανιέρα: Το γραφείο μου σήμερα, έγραψε
GALA
Τζένιφερ Λόπεζ Μπανιέρα

Η Τζένιφερ Λόπεζ δούλεψε από το σπίτι, γυμνή μέσα σε μπανιέρα: Το γραφείο μου σήμερα, έγραψε

Η τραγουδίστρια βρισκόταν μέσα στο νερό, έχοντας τοποθετήσει το λάπτοπ της σε μία βάση μπροστά της, συνδυάζοντας την εργασία με τη χαλάρωση

Η Τζένιφερ Λόπεζ δούλεψε από το σπίτι, γυμνή μέσα σε μπανιέρα: Το γραφείο μου σήμερα, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ
Από το σπίτι δούλεψε η Τζένιφερ Λόπεζ την Πέμπτη 27 Αυγούστου, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της, ποζάροντας γυμνή μέσα σε μπανιέρα.

Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία της όπου βρισκόταν μέσα στο νερό, με τους αφρούς να καλύπτουν το σώμα της, έχοντας τοποθετήσει το λάπτοπ της σε μία βάση μπροστά της. Στα αριστερά της είχε ένα μεγάλο παράθυρο με εντυπωσιακή θέα στη φύση και όση ώρα εργαζόταν, χαλάρωνε παράλληλα.

«Το γραφείο μου σήμερα», έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε τη φωτογραφία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jennifer Lopez (@jlo)

Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης