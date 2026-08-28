Η Τζένιφερ Λόπεζ δούλεψε από το σπίτι, γυμνή μέσα σε μπανιέρα: Το γραφείο μου σήμερα, έγραψε
Η Τζένιφερ Λόπεζ δούλεψε από το σπίτι, γυμνή μέσα σε μπανιέρα: Το γραφείο μου σήμερα, έγραψε
Η τραγουδίστρια βρισκόταν μέσα στο νερό, έχοντας τοποθετήσει το λάπτοπ της σε μία βάση μπροστά της, συνδυάζοντας την εργασία με τη χαλάρωση
Από το σπίτι δούλεψε η Τζένιφερ Λόπεζ την Πέμπτη 27 Αυγούστου, όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της, ποζάροντας γυμνή μέσα σε μπανιέρα.
Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία της όπου βρισκόταν μέσα στο νερό, με τους αφρούς να καλύπτουν το σώμα της, έχοντας τοποθετήσει το λάπτοπ της σε μία βάση μπροστά της. Στα αριστερά της είχε ένα μεγάλο παράθυρο με εντυπωσιακή θέα στη φύση και όση ώρα εργαζόταν, χαλάρωνε παράλληλα.
«Το γραφείο μου σήμερα», έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τη φωτογραφία
Η τραγουδίστρια ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία της όπου βρισκόταν μέσα στο νερό, με τους αφρούς να καλύπτουν το σώμα της, έχοντας τοποθετήσει το λάπτοπ της σε μία βάση μπροστά της. Στα αριστερά της είχε ένα μεγάλο παράθυρο με εντυπωσιακή θέα στη φύση και όση ώρα εργαζόταν, χαλάρωνε παράλληλα.
«Το γραφείο μου σήμερα», έγραψε η Τζένιφερ Λόπεζ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε τη φωτογραφία
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