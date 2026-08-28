Η Τζένιφερ Λόπεζ δούλεψε από το σπίτι, γυμνή μέσα σε μπανιέρα: Το γραφείο μου σήμερα, έγραψε

Η τραγουδίστρια βρισκόταν μέσα στο νερό, έχοντας τοποθετήσει το λάπτοπ της σε μία βάση μπροστά της, συνδυάζοντας την εργασία με τη χαλάρωση