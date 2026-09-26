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Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 8 μποφόρ έως την Κυριακή
Πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως 8 μποφόρ έως την Κυριακή
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ - Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Πελοπόννησος, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια - Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο
Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν τα ανατολικά κυρίως της χώρας σήμερα και αύριο, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, που εξέδωσε η ΕΜΥ το Σάββατο.
Στο επικαιροποιημένο δελτίο, που διατηρεί την πορτοκαλί προειδοποίηση, υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το χθεσινό.
Ειδικότερα, για σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στην Πελοπόννησο. Κυρίως αναμένεται ότι θα πλήξουν τη Λακωνία, την ανατολική Αρκαδία, τη νότια Αργολίδα και τα Κύθηρα, μέχρι αργά τη νύχτα.
Από αργά τη νύχτα του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες, ενώ στην Εύβοια θα διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα.
Πέραν των ισχυρών βροχών και καταιγίδων, η ΕΜΥ προειδοποιεί και για θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους έντασης 7 με 8 μποφόρ.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη, οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.
Στο επικαιροποιημένο δελτίο, που διατηρεί την πορτοκαλί προειδοποίηση, υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το χθεσινό.
Ειδικότερα, για σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αναμένονται κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στην Πελοπόννησο. Κυρίως αναμένεται ότι θα πλήξουν τη Λακωνία, την ανατολική Αρκαδία, τη νότια Αργολίδα και τα Κύθηρα, μέχρι αργά τη νύχτα.
Από αργά τη νύχτα του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια.
Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες έως τις πρωινές ώρες, ενώ στην Εύβοια θα διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα.
Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο
Πέραν των ισχυρών βροχών και καταιγίδων, η ΕΜΥ προειδοποιεί και για θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους έντασης 7 με 8 μποφόρ.
Σύμφωνα με την πρόβλεψη, οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής.
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