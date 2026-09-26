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Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε εν πλω στο πλοίο «Blue Carrier 2», παραμένει ανοιχτά της Τήνου
Σε ύφεση η φωτιά που ξέσπασε εν πλω στο πλοίο «Blue Carrier 2», παραμένει ανοιχτά της Τήνου
Από τις νέες εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα δεν διακρίνεται ενεργή εστία στην εξωτερική πλευρά του πλοίου
Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής (25/9) στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «BLUE CARRIER 2», το οποίο πλέον βρίσκεται σε ασφαλές σημείο ανοιχτά της Τήνου.
Οι νεότερες εικόνες από το σημείο που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cycladeslive.gr καταγράφουν τη σημερινή κατάσταση του πλοίου, μετά τη μεγάλη επιχείρηση που κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Η εικόνα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, καθώς δεν διακρίνεται ενεργή εστία φωτιάς από την εξωτερική πλευρά του πλοίου, ωστόσο συνεχίζεται η παρακολούθηση της κατάστασης, καθώς παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες και καπνός στο εσωτερικό του.
Το περιστατικό είχε σημάνει συναγερμό το πρωί της Παρασκευής, όταν η πυρκαγιά ξέσπασε στο γκαράζ του πλοίου, ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.
Υπενθυμίζεται ότι οι 29 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.
Οι νεότερες εικόνες από το σημείο που μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα cycladeslive.gr καταγράφουν τη σημερινή κατάσταση του πλοίου, μετά τη μεγάλη επιχείρηση που κινητοποίησε τις αρμόδιες αρχές και τα σωστικά συνεργεία για την αντιμετώπιση της φωτιάς.
Η εικόνα παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, καθώς δεν διακρίνεται ενεργή εστία φωτιάς από την εξωτερική πλευρά του πλοίου, ωστόσο συνεχίζεται η παρακολούθηση της κατάστασης, καθώς παραμένουν υψηλές θερμοκρασίες και καπνός στο εσωτερικό του.
Το περιστατικό είχε σημάνει συναγερμό το πρωί της Παρασκευής, όταν η πυρκαγιά ξέσπασε στο γκαράζ του πλοίου, ενώ αυτό έπλεε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.
Υπενθυμίζεται ότι οι 29 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.
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