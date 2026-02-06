Η βασίλισσα Μάξιμα ξεκίνησε εκπαίδευση για να ενταχθεί ως έφεδρος στον στρατό της Ολλανδίας, δείτε βίντεο

«Επειδή η ασφάλεια της Ολλανδίας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, η Μάξιμα αποφάσισε να γίνει έφεδρος», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της χώρας για την 54χρονη βασίλισσα