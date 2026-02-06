Η βασίλισσα Μάξιμα ξεκίνησε εκπαίδευση για να ενταχθεί ως έφεδρος στον στρατό της Ολλανδίας, δείτε βίντεο
Εκπαίδευση για να ενταχθεί ως έφεδρος στις ένοπλες δυνάμεις της Ολλανδίας ξεκίνησε μέσα στην εβδομάδα η βασίλισσα Μάξιμα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ολλανδικός στρατός επιχειρεί να ενισχύσει τις τάξεις του εν μέσω αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Ευρώπη. Η 54χρονη βασίλισσα, γεννημένη στην Αργεντινή και σύζυγος του βασιλιά Βίλεμ Αλεξάντερ, άρχισε την εκπαίδευσή της την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας.
«Επειδή η ασφάλεια της Ολλανδίας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, η Μάξιμα αποφάσισε να γίνει έφεδρος», ανέφερε το υπουργείο σε επίσημη ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της εθνικής άμυνας. Η βασίλισσα αναμένεται να ορκιστεί αργότερα μέσα στον μήνα, την ώρα που η νέα κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την αύξηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων από περίπου 80.000 σε 122.000 στελέχη.
Η ενίσχυση του στρατού συνδέεται άμεσα με τη γεωπολιτική αστάθεια και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, που μαίνεται στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Ο Βασιλικός Οίκος της Οράγγης ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η βασίλισσα, «όπως και πολλοί άλλοι πολίτες, θέλει να συμβάλει στην ασφάλεια της χώρας».
Η κίνηση της Μάξιμα ακολουθεί το παράδειγμα της κόρης της, πριγκίπισσας Αμαλίας, διαδόχου του ολλανδικού θρόνου, η οποία ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα τη βασική στρατιωτική της εκπαίδευση ως εθελόντρια έφεδρος στον στρατό.
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Κλάας Μέιερ, εξήρε την απόφαση της βασίλισσας, τονίζοντας ότι η κατάταξή της ήταν αποκλειστικά δική της επιλογή. «Είμαστε φυσικά πολύ περήφανοι που το κάνει και ελπίζουμε ότι και άλλοι άνθρωποι θα σκεφτούν: "αυτό είναι κάτι που θα μπορούσα να κάνω"», δήλωσε.
Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης της βασίλισσας θα περιλαμβάνει «όλα τα πρακτικά και θεωρητικά στρατιωτικά αντικείμενα που είναι απαραίτητα για να γίνει κάποιος έφεδρος». Σε αυτά περιλαμβάνονται η σωματική αντοχή, η αυτοάμυνα, η σκοποβολή, η ανάγνωση χαρτών και το στρατιωτικό δίκαιο. Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής της, η Μάξιμα θα λάβει τον βαθμό της αντισυνταγματάρχη και, σύμφωνα με το υπουργείο, θα μπορεί να αναπτυχθεί «όπου υπάρχει ανάγκη».
Η ένταξη μελών βασιλικών οικογενειών στις ένοπλες δυνάμεις αποτελεί μακρά παράδοση στην Ευρώπη, αν και μόλις τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί ουσιαστικά και στα δύο φύλα. Πέντε χρόνια πριν, η πριγκίπισσα Ελισάβετ, διάδοχος του βελγικού θρόνου, είχε εγγραφεί σε στρατιωτική σχολή στις Βρυξέλλες για ένα έτος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα μελλοντικά της βασιλικά καθήκοντα.
Queen Máxima has joined the army reserves. Watch her first training now.— Python (@slobodan_ukic) February 5, 2026
Video: ©Ministerie van Defensie pic.twitter.com/4YkEl4rlc2
Our Majesty Queen Máxima is joining the Royal Netherlands Army as a reservist.— Ruben Brekelmans (@DefensieMin) February 4, 2026
In times of rising threats, she shows personal commitment to the security of the Netherlands.
What an outstanding role model. I am proud how she sets an example of how we all can contribute. 🇳🇱 pic.twitter.com/jB1AR38IQU
