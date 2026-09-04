Η Λένα Δροσάκη φωτογραφήθηκε τόπλες σε παραλία της Κύθνου
Η Λένα Δροσάκη φωτογραφήθηκε τόπλες σε παραλία της Κύθνου
Η ηθοποιός ανέβασε στιγμιότυπα από τις στιγμές χαλάρωσής της στο νησί - Το ντους με ολόσωμο μαγιό και τα χαμόγελα μέσα στη θάλασσα
Τόπλες φωτογραφήθηκε η Λένα Δροσάκη στην παραλία και μοιράστηκε το στιγμιότυπο με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.
Η ηθοποιός βρίσκεται στην Κύθνο για διακοπές και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ανέβασε στα stories της μία φωτογραφία της κατά την οποία πόζαρε με την πλάτη της προς την κάμερα, καθισμένη στην άμμο, μπροστά στη θάλασσα, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της.
Η Λένα Δροσάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι «Δίπλα στην ακρογιαλιά» του Λεωνίδα Μπαλάφα.
Δείτε τη φωτογραφία
Νωρίτερα, η ηθοποιός είχε αναρτήσει στο προφίλ της ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από το νησί, όπου παρουσιάζεται να κάνει ντους φορώντας ολόσωμο μαγιό, να χαμογελά μέσα στη θάλασσα, αλλά και να χαλαρώνει μπροστά στην όμορφη θέα του νησιού.
Η ηθοποιός βρίσκεται στην Κύθνο για διακοπές και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου ανέβασε στα stories της μία φωτογραφία της κατά την οποία πόζαρε με την πλάτη της προς την κάμερα, καθισμένη στην άμμο, μπροστά στη θάλασσα, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της.
Η Λένα Δροσάκη συνόδευσε την ανάρτησή της με το τραγούδι «Δίπλα στην ακρογιαλιά» του Λεωνίδα Μπαλάφα.
Δείτε τη φωτογραφία
Νωρίτερα, η ηθοποιός είχε αναρτήσει στο προφίλ της ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από το νησί, όπου παρουσιάζεται να κάνει ντους φορώντας ολόσωμο μαγιό, να χαμογελά μέσα στη θάλασσα, αλλά και να χαλαρώνει μπροστά στην όμορφη θέα του νησιού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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