Λένα Δροσάκη: Γέννησα στον όγδοο μήνα, από θαύμα ζούμε και οι δύο

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον χωρισμό της με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, επισημαίνοντας πως ήθελε το παιδί τους να έχει σωστά πρότυπα: «Πέρασα πολλές φάσεις, απλώς βάζεις προτεραιότητα το τι μηνύματα δίνεις στο παιδί, τι θέλεις εκείνο να έχει ως πρότυπο μεγαλώνοντας, τι βιώματα να έχει ζήσει, τι να αναζητήσει στη ζωή του... Διότι αν έχει ως πρότυπο ένα αγαπημένο ζευγάρι, γιατί να χωρίσεις; Ένα ζευγάρι που φιλιέται, που αγαπιέται, που είναι τρυφερό ο ένας με τον άλλον, που μαλώνουν... Δεν λέω να μην μαλώνουμε, είναι υγιές να μαλώνεις. Το θέμα είναι να σε βλέπει το παιδί να τα βρίσκεις μέσω της συζήτησης. Να του δείχνεις τον τρόπο, ότι η διαφωνία είναι υπέρτατο δώρο, εξελισσόμαστε μέσα από αυτό. Επίσης είπα ότι πρέπει να βλέπει μία μαμά -και έναν μπαμπά, απλώς μιλάω για εμένα αυτή τη στιγμή- που να είναι ευτυχισμένη, ερωτεύσιμη. Όχι δυστυχισμένη και καταπιεσμένη σε κάτι που δεν θέλει να είναι. Οπότε λες "αυτό το παράδειγμα θέλω να δώσω στο παιδί μου"», δήλωσε.