Η Κατερίνα Στικούδη έπαιξε πιάνο και τραγούδησε στο μετρό του Συντάγματος, δείτε βίντεο
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Κατερίνα Στικούδη Πιάνο Μετρό

Η Κατερίνα Στικούδη έπαιξε πιάνο και τραγούδησε στο μετρό του Συντάγματος, δείτε βίντεο

Η τραγουδίστρια είπε το κομμάτι «Εμμονή» που κυκλοφόρησε το 2011 με τους ΝΕΒΜΑ

Η Κατερίνα Στικούδη έπαιξε πιάνο και τραγούδησε στο μετρό του Συντάγματος, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Στο μετρό του Συντάγματος απαθανατίστηκε να παίζει πιάνο και να τραγουδάει η Κατερίνα Στικούδη.

Η στιγμή που η τραγουδίστρια επέλεξε και εκείνη μεταξύ άλλων προσώπων, που έχουν καθίσει στο μαύρο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στον συγκεκριμένο σταθμό, να ερμηνεύσει ένα κομμάτι, καταγράφηκε από περαστικό και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media. 

Πιο συγκεκριμένα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Κατερίνα Στικούδη εμφανίζεται να παίζει και να τραγουδά παράλληλα την «Εμμονή» που κυκλοφόρησε το 2011 μαζί με τους ΝΕΒΜΑ. «Τι θα έκανε αν πέρναγες από το Σύνταγμα και έβλεπες στο πιάνο τη Στικούδη;» έγραψε το πρόσωπο που μοιράστηκε το κλιπ.

Δείτε το βίντεο

@athanasios.karachalios

Wtf 😳 #greece #fyp

♬ πρωτότυπος ήχος - Άρτσι.Καραχάλιος 🤍🙏

ΝΕΒΜΑ - Εμμονή feat. Κατερίνα Στικούδη | Official Video Clip
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

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