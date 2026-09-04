Η Κατερίνα Στικούδη έπαιξε πιάνο και τραγούδησε στο μετρό του Συντάγματος, δείτε βίντεο
Η Κατερίνα Στικούδη έπαιξε πιάνο και τραγούδησε στο μετρό του Συντάγματος, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια είπε το κομμάτι «Εμμονή» που κυκλοφόρησε το 2011 με τους ΝΕΒΜΑ
Στο μετρό του Συντάγματος απαθανατίστηκε να παίζει πιάνο και να τραγουδάει η Κατερίνα Στικούδη.
Η στιγμή που η τραγουδίστρια επέλεξε και εκείνη μεταξύ άλλων προσώπων, που έχουν καθίσει στο μαύρο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στον συγκεκριμένο σταθμό, να ερμηνεύσει ένα κομμάτι, καταγράφηκε από περαστικό και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media.
Πιο συγκεκριμένα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Κατερίνα Στικούδη εμφανίζεται να παίζει και να τραγουδά παράλληλα την «Εμμονή» που κυκλοφόρησε το 2011 μαζί με τους ΝΕΒΜΑ. «Τι θα έκανε αν πέρναγες από το Σύνταγμα και έβλεπες στο πιάνο τη Στικούδη;» έγραψε το πρόσωπο που μοιράστηκε το κλιπ.
Δείτε το βίντεο
Η στιγμή που η τραγουδίστρια επέλεξε και εκείνη μεταξύ άλλων προσώπων, που έχουν καθίσει στο μαύρο πιάνο που έχει τοποθετηθεί στον συγκεκριμένο σταθμό, να ερμηνεύσει ένα κομμάτι, καταγράφηκε από περαστικό και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στα social media.
Πιο συγκεκριμένα, σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η Κατερίνα Στικούδη εμφανίζεται να παίζει και να τραγουδά παράλληλα την «Εμμονή» που κυκλοφόρησε το 2011 μαζί με τους ΝΕΒΜΑ. «Τι θα έκανε αν πέρναγες από το Σύνταγμα και έβλεπες στο πιάνο τη Στικούδη;» έγραψε το πρόσωπο που μοιράστηκε το κλιπ.
Δείτε το βίντεο
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