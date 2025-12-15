Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε και έπαιξε πιάνο στο προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα

Κατερίνα Στικούδη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε

Επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα ήτανστο πλαίσιο της νέας φιλανθρωπικής δράσης που υλοποιείται στη χώρα της Αφρικής.Η τραγουδίστρια ερμήνευσε κάποια από τα κομμάτια της. Ένα από αυτά ήταν εκείνο με τίτλο «Τα Χριστούγεννά μου Εσύ», το οποίο τραγούδησε καθισμένη στο πιάνο.Η εταιρεία της, MINOS EMI, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram έγραψε: «Η Κατερίνα Στικούδη επίτιμη καλεσμένη του προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού για τη νέα σπουδαία φιλανθρωπική τους δράση!».Πριν από λίγες ώρες η Κατερίνα Στικούδη έκανε επίσης μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Μελετώντας τη δράση του προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού, δεν γινόταν να μην παρευρεθώ και εγώ σε αυτή την εκδήλωση αγάπης. Ευχαριστώ ολόκαρδα την κ. Κεσεσίογλου και την συγχαίρω για το έργο της. Το Χριστουγεννιάτικο μου τραγούδι λοιπόν με αγάπη, για εσάς».