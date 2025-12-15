Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε και έπαιξε πιάνο στο προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα
GALA
Κατερίνα Στικούδη

Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε και έπαιξε πιάνο στο προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα

Η τραγουδίστρια συμμετείχε στην εκδήλωση για τη νέα φιλανθρωπική δράση του προξενείου

Η Κατερίνα Στικούδη τραγούδησε και έπαιξε πιάνο στο προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα
Στέλλα Μούτσιου
8 ΣΧΟΛΙΑ
Επίτιμη καλεσμένη του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα ήταν η Κατερίνα Στικούδη σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της νέας φιλανθρωπικής δράσης που υλοποιείται στη χώρα της Αφρικής.

Η τραγουδίστρια  ερμήνευσε κάποια από τα κομμάτια της. Ένα από αυτά ήταν εκείνο με τίτλο «Τα Χριστούγεννά μου Εσύ», το οποίο τραγούδησε καθισμένη στο πιάνο.

Η εταιρεία της, MINOS EMI, σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram έγραψε: «Η Κατερίνα Στικούδη επίτιμη καλεσμένη του προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού για τη νέα σπουδαία φιλανθρωπική τους δράση!».



Πριν από λίγες ώρες η Κατερίνα Στικούδη έκανε επίσης μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Μελετώντας τη δράση του προξενείου της Ακτής Ελεφαντοστού, δεν γινόταν να μην παρευρεθώ και εγώ σε αυτή την εκδήλωση αγάπης. Ευχαριστώ ολόκαρδα την κ. Κεσεσίογλου και την συγχαίρω για το έργο της. Το Χριστουγεννιάτικο μου τραγούδι λοιπόν με αγάπη, για εσάς».

Στέλλα Μούτσιου
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης