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Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει στο στόχαστρο τον «τουρισμό γεννήσεων» για την αμερικανική υπηκοότητα
Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει στο στόχαστρο τον «τουρισμό γεννήσεων» για την αμερικανική υπηκοότητα
Νέοι περιορισμοί στη χορήγηση βίζας για όσους κατηγορούνται ότι οργανώνουν ταξίδια με σκοπό τη γέννηση παιδιών στις ΗΠΑ
Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη νέους περιορισμούς στη χορήγηση θεωρήσεων διαβατηρίων, στοχοποιώντας ανθρώπους που κατηγορεί για αυτόν που αποκαλεί «τουρισμό γεννήσεων», συνεχίζοντας το εγχείρημα με σκοπό να μην είναι αυτόματη η απόκτηση της υπηκοότητας των ΗΠΑ των παιδιών που γεννιούνται στο αμερικανικό έδαφος.
Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως τα μέτρα που ανακοίνωσε στοχοποιούν όσους «εν γνώσει τους» συμμετέχουν ή διευκολύνουν αυτόν που χαρακτήρισε «εμπορικό τουρισμό γεννήσεων», κάνοντας λόγο περί «διαχειριστών κυκλωμάτων», ανθρώπων που χειρίζονται τις λεπτομέρειες των αιτήσεων και των «απατών» και «ξένους πάροχους υπηρεσιών υγείας» που κατ’ αυτόν «κανονίζουν» ταξίδια αυτής της φύσης.
Το δελτίο Τύπου τιτλοφορείται «προστασία της ιερότητας της υπηκοότητας των ΗΠΑ».
«Τα ξένα εμπορικά κυκλώματα τουρισμού γεννήσεων εκμεταλλεύονται το σύστημα μετανάστευσης των ΗΠΑ για να πωλούν την αμερικανική υπηκοότητα ώστε να εξασφαλίζουν κέρδος», καταγγέλλει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
Τα υποτιθέμενα κυκλώματα αυτά, κατά τον υπουργό, καθοδηγούν αλλοδαπούς να ψεύδονται κατά την υποβολή αιτήσεων χορήγησης θεώρησης διαβατηρίων και χρεώνουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια ώστε να προγραμματίζονται γεννήσεις στις ΗΠΑ «με μοναδικό σκοπό την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας».
«Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε αλλοδαπούς να εκμεταλλεύονται το σύστημα μετανάστευσης και να παραβιάζουν την ιερότητα της αμερικανικής υπηκοότητας», επέμεινε ο Μάρκο Ρούμπιο.
Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα.
Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει το «δίκαιο του εδάφους» για συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών, πλην όμως το εγχείρημα σκοντάφτει σε νομικές επιπλοκές. Πρόσφατα, το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο --παρότι έχουν αποφασιστική πλειοψηφία σε αυτό συντηρητικοί δικαστικοί-- αναίρεσε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα του ρεπουμπλικάνου που προέβλεπε τη στέρηση της αμερικανικής υπηκοότητας για τα παιδιά παράτυπων μεταναστών ή ανθρώπων με άδειες προσωρινής διαμονής ή προστασίας από απέλαση.
Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε πως τα μέτρα που ανακοίνωσε στοχοποιούν όσους «εν γνώσει τους» συμμετέχουν ή διευκολύνουν αυτόν που χαρακτήρισε «εμπορικό τουρισμό γεννήσεων», κάνοντας λόγο περί «διαχειριστών κυκλωμάτων», ανθρώπων που χειρίζονται τις λεπτομέρειες των αιτήσεων και των «απατών» και «ξένους πάροχους υπηρεσιών υγείας» που κατ’ αυτόν «κανονίζουν» ταξίδια αυτής της φύσης.
Το δελτίο Τύπου τιτλοφορείται «προστασία της ιερότητας της υπηκοότητας των ΗΠΑ».
«Τα ξένα εμπορικά κυκλώματα τουρισμού γεννήσεων εκμεταλλεύονται το σύστημα μετανάστευσης των ΗΠΑ για να πωλούν την αμερικανική υπηκοότητα ώστε να εξασφαλίζουν κέρδος», καταγγέλλει ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
Τα υποτιθέμενα κυκλώματα αυτά, κατά τον υπουργό, καθοδηγούν αλλοδαπούς να ψεύδονται κατά την υποβολή αιτήσεων χορήγησης θεώρησης διαβατηρίων και χρεώνουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια ώστε να προγραμματίζονται γεννήσεις στις ΗΠΑ «με μοναδικό σκοπό την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας».
«Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε αλλοδαπούς να εκμεταλλεύονται το σύστημα μετανάστευσης και να παραβιάζουν την ιερότητα της αμερικανικής υπηκοότητας», επέμεινε ο Μάρκο Ρούμπιο.
Το αμερικανικό Σύνταγμα προβλέπει ότι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, τα παιδιά που γεννιούνται στις ΗΠΑ αποκτούν αυτόματα την αμερικανική υπηκοότητα.
Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει το «δίκαιο του εδάφους» για συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών, πλην όμως το εγχείρημα σκοντάφτει σε νομικές επιπλοκές. Πρόσφατα, το ομοσπονδιακό ανώτατο δικαστήριο --παρότι έχουν αποφασιστική πλειοψηφία σε αυτό συντηρητικοί δικαστικοί-- αναίρεσε προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα του ρεπουμπλικάνου που προέβλεπε τη στέρηση της αμερικανικής υπηκοότητας για τα παιδιά παράτυπων μεταναστών ή ανθρώπων με άδειες προσωρινής διαμονής ή προστασίας από απέλαση.
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