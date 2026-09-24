Εντοπίστηκαν 36 μετανάστες σε λέμβο νότια της Ιεράπετρας
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Κρήτη Λιμενικό

Εντοπίστηκαν 36 μετανάστες σε λέμβο νότια της Ιεράπετρας

Η επιχείρηση διάσωσης έγινε με τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – Μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας

Εντοπίστηκαν 36 μετανάστες σε λέμβο νότια της Ιεράπετρας
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Περίπου 36 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν από πλωτό του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, έπειτα από επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τον εντοπισμό τους, στήθηκε επιχείρηση περισυλλογής από πλωτό του Λιμενικού Σώματος, με τους επιβαίνοντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή επικρατούσαν άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην καταγραφή και ταυτοποίηση των ατόμων, καθώς και στις προβλεπόμενες διαδικασίες μετά την άφιξή τους στη στεριά.
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