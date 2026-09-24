ΗΠΑ και Κίνα παρατείνουν την εμπορική ανακωχή έως τις 10 Ιανουαρίου
ΗΠΑ και Κίνα παρατείνουν την εμπορική ανακωχή έως τις 10 Ιανουαρίου
Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο κερδίζουν χρόνο για νέες διαπραγματεύσεις ενώ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ ξεκινούν επαφές υψηλού συμβολισμού
Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας συμφώνησαν να παρατείνουν για δύο ακόμη μήνες την εμπορική αποκλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στις ΗΠΑ με στρατιωτικές τιμές.
Η παράταση της ανακωχής στο εμπορικό μέτωπο ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος έκανε γνωστό ότι η συμφωνία θα ισχύσει έως τις 10 Ιανουαρίου, δίνοντας στις δύο πλευρές περισσότερο χρόνο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους.
Η προηγούμενη συμφωνία οικονομικής αποκλιμάκωσης επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου, ωστόσο Ουάσιγκτον και Πεκίνο αποφάσισαν να διατηρήσουν το «πάγωμα» των νέων εντάσεων, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας.
«Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε»
«Συμφωνήσαμε σήμερα να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, που επρόκειτο να λάβει τέλος τη 10η Νοεμβρίου, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox News.
Η ανακοίνωση έγινε σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονική συγκυρία, καθώς την ίδια ημέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη στρατιωτική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, εγκαινιάζοντας την κρατική επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη.
Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθεί σε μια σειρά από ζητήματα, όπως οι εμπορικές σχέσεις, οι δασμοί, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
Η παράταση της ανακωχής στο εμπορικό μέτωπο ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος έκανε γνωστό ότι η συμφωνία θα ισχύσει έως τις 10 Ιανουαρίου, δίνοντας στις δύο πλευρές περισσότερο χρόνο για να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους.
Η προηγούμενη συμφωνία οικονομικής αποκλιμάκωσης επρόκειτο να ολοκληρωθεί στις 10 Νοεμβρίου, ωστόσο Ουάσιγκτον και Πεκίνο αποφάσισαν να διατηρήσουν το «πάγωμα» των νέων εντάσεων, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας.
«Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε»
«Συμφωνήσαμε σήμερα να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, που επρόκειτο να λάβει τέλος τη 10η Νοεμβρίου, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Fox News.
Η ανακοίνωση έγινε σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονική συγκυρία, καθώς την ίδια ημέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη στρατιωτική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, εγκαινιάζοντας την κρατική επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη.
Η συνάντηση των δύο ηγετών αναμένεται να επικεντρωθεί σε μια σειρά από ζητήματα, όπως οι εμπορικές σχέσεις, οι δασμοί, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η τεχνολογική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.
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