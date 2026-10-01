Επεκτείνεται και ενισχύεται με 5.000 πρόσθετες θέσεις πλήρους απασχόλησης το πρόγραμμα για τις άνεργες γυναίκες

Τι προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως

για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων και την ενίσχυσή του με 5.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,



Όπως ανέφερε η υπουργός, στο πρόγραμμα για τη γυναικεία απασχόληση, ενώ αρχικά είχαν ανακοινωθεί 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε, προστίθενται και άλλες 5.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.















Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας μίλησε για το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τονίζοντας:



«Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί βλέπουμε την ανεργία πως μειώνεται και βλέπουμε πού έχουμε περιθώριο να τονώσουμε την απασχόληση και η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια, σε ορισμένες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, ψηλά στα βουνά, σε χωριά στα βουνά, σε απομακρυσμένα νησιά και ούτω καθ’ εξής, εκεί που είναι δύσκολο να βρεις δουλειά ερχόμαστε και τι λέμε; Εάν μία επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ απομονωμένες και απομακρυσμένες, για εξ αποστάσεως εργασία επιδοτείται στο 90% του μισθού και των εισφορών για έναν χρόνο, για να δώσουμε μία ώθηση και εν συνεχεία προφανώς, εάν αποδείξει την αξία του αυτός ο εργαζόμενος, θα τον κρατήσει».



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Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε, επίσης, στα νέα στοιχεία της ανεργίας, όπου πλέον η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση που είχε ποτέ στην ιστορία της χώρας, από το 17,9% το 2019 στο 7,4%. «Απέχουμε μόλις 0,1 από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ, που είναι 7,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε εχθές η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία των νέων από πέρυσι τον Αύγουστο που ήταν στο 21%, εφέτος τον Αύγουστο έπεσε στο 15%. Αυτό, όμως, είναι μόνο ένας δείκτης, εμένα με νοιάζει ότι πίσω από τον δείκτη είναι οι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι 600.000 περίπου άνθρωποι που δεν δούλευαν, τώρα δουλεύουν. Προφανώς, ενώ έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, εμείς προσπαθούμε να τη μειώσουμε κι άλλο, προσπαθούμε να βρούμε κι άλλες δουλειές στον κόσμο, αυτό θέλουμε», δήλωσε η κ. Κεραμέως.



Σχετικά με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων και τις 120 δόσεις για χρέη στον ΕΦΚΑ, η υπουργός υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί εδώ ούτε μαγική λύση σαφέστατα, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζητούσε πάρα πολύ η κοινωνία συνολικά, το ζητούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ζητούσαν πάρα πολλοί που έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ και ανακοινώθηκε εχθές από τον πρωθυπουργό ότι πάμε από τις 72 στις 120 δόσεις και μάλιστα επεκτείνεται και το πεδίο. Ενώ, μέχρι πρότινος, η ρύθμιση αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023, αυτό επεκτείνεται κατά έναν χρόνο. Άρα, πάμε έως το τέλος του 2024».



Σε ερώτηση περί δημοσιονομικού χώρου, η υπουργός απάντησε: «Κάθε φορά εξαρτάται από το τι δημοσιονομικό χώρο έχουμε πετύχει. Όσο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο πετυχαίνουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε ρυθμίσεις που ανακουφίζουν, στηρίζουν την κοινωνία ακόμα περισσότερο. Όταν πρωτοανακοινώσαμε την ενίσχυση των συνταξιούχων κάθε Νοέμβριο, ήταν για 250 ευρώ και ήταν με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Προχωρώντας, η οικονομία πήγε καλύτερα, τα POS λειτούργησαν ακόμα περισσότερο, έφεραν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έφερε πάρα πολύ δημοσιονομικό χώρο. Αυτό μας επέτρεψε να πάμε στα 300 ευρώ, μετά στα 400 ευρώ και πλέον η περίμετρος και το πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης του Νοεμβρίου έχει πάει στα 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό πώς έγινε; Ή, παράδειγμα, πώς πήγαμε από το 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ στα 2 δισ. ευρώ; Πήγαμε γιατί εφαρμόζουμε πολιτικές που έχουν αποτέλεσμα. Πάρτε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, μόνο πέρυσι, δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με πρόπερσι. Είμαστε, μάλιστα, προ των πυλών μίας νέας επέκτασης».



Την επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων, με έμφαση σε μητέρες ανήλικων τέκνων και την ενίσχυσή του με 5.000 πρόσθετες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως , μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.Όπως ανέφερε η υπουργός, στο πρόγραμμα για τη γυναικεία απασχόληση, ενώ αρχικά είχαν ανακοινωθεί 10.000 θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης, λόγω της μεγάλης απήχησης που είχε, προστίθενται και άλλες 5.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι η ανεργία στη χώρα μας έχει μειωθεί σημαντικά, ωστόσο σε επιμέρους ομάδες εντοπίζονται περιθώρια βελτίωσης.«Πάμε και βλέπουμε πού έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Ας πούμε στις γυναίκες. Στις γυναίκες η ανεργία έχει μειωθεί ήδη πάρα πολύ, αλλά έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Άρα, τι πάμε και κάνουμε; Βγάζουμε πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης, ειδικά για γυναίκες. Αν μία επιχείρηση προσλάβει άνεργη γυναίκα, μπορεί να επιδοτηθεί με έως 70% του μισθού και των εισφορών. Εάν αυτή η άνεργη γυναίκα είναι μητέρα παιδιού έως 15 ετών, τότε η επιδότηση μπορεί να ανέβει στο 80%. Γιατί; Γιατί θέλουμε να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλες εκείνες τις γυναίκες που μας ακούν, που έχουν μείνει σπίτι για να αναθρέψουν τα παιδιά τους και που θέλουν να κάνουν το βήμα να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, ότι εμείς είμαστε εκεί να τις στηρίξουμε», δήλωσε σχετικά. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον τριών μηνών.Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας μίλησε για το νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τονίζοντας:«Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί βλέπουμε την ανεργία πως μειώνεται και βλέπουμε πού έχουμε περιθώριο να τονώσουμε την απασχόληση και η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια, σε ορισμένες περιοχές που είναι πιο δύσκολο να βρεις δουλειά, ψηλά στα βουνά, σε χωριά στα βουνά, σε απομακρυσμένα νησιά και ούτω καθ’ εξής, εκεί που είναι δύσκολο να βρεις δουλειά ερχόμαστε και τι λέμε; Εάν μία επιχείρηση προσλάβει κάποιον από αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πολύ απομονωμένες και απομακρυσμένες, για εξ αποστάσεως εργασία επιδοτείται στο 90% του μισθού και των εισφορών για έναν χρόνο, για να δώσουμε μία ώθηση και εν συνεχεία προφανώς, εάν αποδείξει την αξία του αυτός ο εργαζόμενος, θα τον κρατήσει».Όσον αφορά τα προγράμματα απασχόλησης στους δήμους για συμπολίτες μας 55 ετών και άνω και συμπολίτες μας με αναπηρία, η κ. Κεραμέως επεσήμανε: «Έχουμε το πρόγραμμα 55+, έχουμε περίπου 40.000 ωφελούμενους του προγράμματος 55 plus. Βγήκε και τώρα πρόσφατα ένα καινούργιο για άλλες 8.500 θέσεις. Βγαίνει, επίσης, ένα άλλο για συμπολίτες μας με αναπηρία, που αντικειμενικά έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας. Όταν πρωτοβγήκαν αυτά τα προγράμματα δεν είχαν μεγάλη απήχηση, κακώς υπήρχε μία δυσπιστία σε σχέση με το κατά πόσο θα μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν αυτούς τους συμπολίτες μας. Πλέον, αυτό έχει αντιστραφεί πλήρως και δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο γρήγορα εξαφανίζονται οι θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, τόσο που, ενώ ξεκίνησα με 1.000 θέσεις αρχικά, έχουμε πάει στις 4.000 θέσεις».Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε, επίσης, στα νέα στοιχεία της ανεργίας, όπου πλέον η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση που είχε ποτέ στην ιστορία της χώρας, από το 17,9% το 2019 στο 7,4%. «Απέχουμε μόλις 0,1 από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ, που είναι 7,3%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε εχθές η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία των νέων από πέρυσι τον Αύγουστο που ήταν στο 21%, εφέτος τον Αύγουστο έπεσε στο 15%. Αυτό, όμως, είναι μόνο ένας δείκτης, εμένα με νοιάζει ότι πίσω από τον δείκτη είναι οι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει ότι 600.000 περίπου άνθρωποι που δεν δούλευαν, τώρα δουλεύουν. Προφανώς, ενώ έχει μειωθεί πολύ η ανεργία, εμείς προσπαθούμε να τη μειώσουμε κι άλλο, προσπαθούμε να βρούμε κι άλλες δουλειές στον κόσμο, αυτό θέλουμε», δήλωσε η κ. Κεραμέως.Σχετικά με τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων και τις 120 δόσεις για χρέη στον ΕΦΚΑ, η υπουργός υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί εδώ ούτε μαγική λύση σαφέστατα, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζητούσε πάρα πολύ η κοινωνία συνολικά, το ζητούσαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ζητούσαν πάρα πολλοί που έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ και ανακοινώθηκε εχθές από τον πρωθυπουργό ότι πάμε από τις 72 στις 120 δόσεις και μάλιστα επεκτείνεται και το πεδίο. Ενώ, μέχρι πρότινος, η ρύθμιση αφορούσε ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023, αυτό επεκτείνεται κατά έναν χρόνο. Άρα, πάμε έως το τέλος του 2024».Σε ερώτηση περί δημοσιονομικού χώρου, η υπουργός απάντησε: «Κάθε φορά εξαρτάται από το τι δημοσιονομικό χώρο έχουμε πετύχει. Όσο περισσότερο δημοσιονομικό χώρο πετυχαίνουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να προβούμε σε ρυθμίσεις που ανακουφίζουν, στηρίζουν την κοινωνία ακόμα περισσότερο. Όταν πρωτοανακοινώσαμε την ενίσχυση των συνταξιούχων κάθε Νοέμβριο, ήταν για 250 ευρώ και ήταν με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Προχωρώντας, η οικονομία πήγε καλύτερα, τα POS λειτούργησαν ακόμα περισσότερο, έφεραν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας έφερε πάρα πολύ δημοσιονομικό χώρο. Αυτό μας επέτρεψε να πάμε στα 300 ευρώ, μετά στα 400 ευρώ και πλέον η περίμετρος και το πεδίο εφαρμογής της ενίσχυσης του Νοεμβρίου έχει πάει στα 400 ευρώ χωρίς εισοδηματικό κριτήριο. Αυτό πώς έγινε; Ή, παράδειγμα, πώς πήγαμε από το 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ στα 2 δισ. ευρώ; Πήγαμε γιατί εφαρμόζουμε πολιτικές που έχουν αποτέλεσμα. Πάρτε την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, μόνο πέρυσι, δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με πρόπερσι. Είμαστε, μάλιστα, προ των πυλών μίας νέας επέκτασης».

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι το ίδιο συνέβη και με τις συντάξεις χηρείας, καθώς η κατάργηση της περικοπής τους που είχε επιβάλλει ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου κατέστη δυνατή χάρη στα έσοδα από την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας.



Τόνισε, μάλιστα, ότι εξίσου σημαντικά είναι και τα έσοδα από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, τα οποία φτάνουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ, ενώ, όπως επεσήμανε, η εισφορά αλληλεγγύης έχει θεσπιστεί για να στηρίξει τις επόμενες γενιές, καθώς «θα έχουμε ολοένα και λιγότερους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας και ολοένα και περισσότερους συνταξιούχους και, μάλιστα, το προσδόκιμο ζωής θα ανεβαίνει διαρκώς. Θετικό μεν, αλλά για κάντε την εξίσωση. Πώς θα βγαίνουν οι συντάξεις κάθε μήνα; Δεν πρέπει η κυβέρνηση με πολύ μεγάλη προσοχή να χαράζει κάθε βήμα;».



Η υπουργός αναφέρθηκε και στον πρόσφατο νόμο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα, με πολύ ισχυρά φορολογικά κίνητρα, για μία δεύτερη σύνταξη. «Δηλαδή θα πάρεις τη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ, αλλά ταυτόχρονα είτε μόνο εσύ ως εργαζόμενος είτε μόνο ο εργοδότης σου είτε και οι δύο θα βάζουν κάτι στην άκρη κάθε μήνα, το οποίο θα αυγατίσει», υπογράμμισε. Όπως εξήγησε, ο νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στον θεσμό των επαγγελματικών ταμείων και επίσης προβλέπει πλήρη φορητότητα. «Άρα, αυτό έρχεται ως μία δεύτερη συμπληρωματική σύνταξη, την οποία τη χτίζεις και εσύ και ο εργοδότης σου ή μόνο ο εργοδότης σου, ενδεχομένως, όσο εργάζεσαι», πρόσθεσε.



Κληθείσα να σχολιάσει τα περί αλαζονείας υπουργών, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι υπουργοί κρίνονται καθημερινά από τον πρωθυπουργό και τελικός κριτής τους είναι ο ελληνικός λαός: «Ο ελληνικός λαός μας κρίνει κάθε στιγμή, μας κρίνει και τώρα που μιλάμε, μας κρίνει με κάθε μας ενέργεια, την αξιολογεί, την αναλύει και κυρίως μας κρίνει και τη στιγμή της κάλπης. Αυτός είναι ο απόλυτος κριτής όλων».



Τέλος, η υπουργός Εργασίας μίλησε για την επόμενη εκδήλωση του «Rebrain Greece», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου 2026. «Πηγαίνουμε μαζί με μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας, οι οποίες αναζητούν κόσμο να προσλάβουν. Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου είναι μία ανοιχτή πρόσκληση με δωρεάν συμμετοχή για όλους. Όσοι θέλουν να έρθουν να δουν τι επαγγελματικές ευκαιρίες προσφέρει πλέον η χώρα μας», τόνισε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ