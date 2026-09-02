Η Έμιλι Μπλαντ θα λάβει το φετινό Βραβείο Κερκ Ντάγκλας στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα
Η Έμιλι Μπλαντ θα λάβει το φετινό Βραβείο Κερκ Ντάγκλας στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα
Παίρνει ρίσκα που οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν θα τολμούσαν, δήλωσε ο Μάικλ Ντάγκλας για την υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιό
Το 19ο Βραβείο Κερκ Ντάγκλας στο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα πρόκειται να λάβει η Έμιλι Μπλαντ, η οποία θα προσθέσει μία ακόμη σημαντική διάκριση στη μέχρι σήμερα πορεία της στον κινηματογράφο.
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF), με την εκδήλωση να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα.
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έχει ήδη τιμηθεί με Βραβείο Actor, το οποίο ήταν γνωστό στο παρελθόν ως SAG, για την ερμηνεία της στο θρίλερ «A Quiet Place» του Τζον Κρασίνσκι, ενώ έχει λάβει και Χρυσή Σφαίρα για το «Gideon's Daughter». Με τη φετινή διάκριση, η Μπλαντ διαδέχεται τη Σίνθια Ερίβο, η οποία είχε λάβει το βραβείο την προηγούμενη χρονιά.
Τα έσοδα από την ειδική εκδήλωση θα διατεθούν για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ. Ο Μάικλ Ντάγκλας αναφέρθηκε στο εύρος των ρόλων που έχει αναλάβει η Μπλαντ και στην ικανότητά της να κινείται με την ίδια συνέπεια ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη τιμητική διάκριση. «Η Έμιλι Μπλαντ παίρνει ρίσκα που οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν θα τολμούσαν, περνώντας από το δράμα στην κωμωδία και τα θεαματικά blockbuster με την ίδια ακρίβεια και αφοσίωση» δήλωσε ο Ντάγκλας.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και παραγωγός στάθηκε στην αυθεντικότητα και την πολυμορφία της καλλιτεχνικής της παρουσίας, στοιχεία που, όπως τόνισε, συνδέονται άμεσα με τον σκοπό του βραβείου. «Αυτό το εύρος και η αυθεντικότητα εκφράζουν ακριβώς τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε το Βραβείο Κερκ Ντάγκλας. Είμαστε περήφανοι που την τιμάμε» συμπλήρωσε.
Η Μπλαντ έχει βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα θετικών κριτικών και για την πρόσφατη κινηματογραφική της δουλειά στην επική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day». Στο φιλμ υποδύεται τη Μάργκαρετ Φέρτσιλντ, μια μετεωρολόγο από το Κάνσας Σίτι, η οποία βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση που αφορά στην αποκάλυψη εξωγήινης ζωής, έχοντας στο πλευρό της τον Τζος Ο'Κόνορ. Στον ρόλο της, η ηθοποιός καλείται να κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικές συναισθηματικές αποχρώσεις, από το χιούμορ και τον φόβο μέχρι την ευαλωτότητα και το δέος.
Παράλληλα, επέστρεψε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της καριέρας της, αυτόν της Έμιλι Τσάρλτον, για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2». Στη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας συναντήθηκε ξανά με τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία που είχε εξελιχθεί σε κινηματογραφικό φαινόμενο.
Το Βραβείο Κερκ Ντάγκλας θεσπίστηκε το 2006 προς τιμήν του εμβληματικού σταρ του κινηματογράφου και απονέμεται σε πρόσωπα με σημαντική και διαχρονική προσφορά στην 7η Τέχνη, είτε μπροστά είτε πίσω από την κάμερα. Στη λίστα των προηγούμενων τιμώμενων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Γουίλ Φέρελ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Μισέλ Γιο, Μάρτιν Σκορσέζε, Χιου Τζάκμαν και Τζούντι Ντεντς. Το 42ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3 έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF), με την εκδήλωση να έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα.
Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός έχει ήδη τιμηθεί με Βραβείο Actor, το οποίο ήταν γνωστό στο παρελθόν ως SAG, για την ερμηνεία της στο θρίλερ «A Quiet Place» του Τζον Κρασίνσκι, ενώ έχει λάβει και Χρυσή Σφαίρα για το «Gideon's Daughter». Με τη φετινή διάκριση, η Μπλαντ διαδέχεται τη Σίνθια Ερίβο, η οποία είχε λάβει το βραβείο την προηγούμενη χρονιά.
Emily Blunt to Receive Kirk Douglas Award for Excellence in Film at Santa Barbara Film Festival https://t.co/hPfYzeuDDl— Variety (@Variety) September 1, 2026
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και παραγωγός στάθηκε στην αυθεντικότητα και την πολυμορφία της καλλιτεχνικής της παρουσίας, στοιχεία που, όπως τόνισε, συνδέονται άμεσα με τον σκοπό του βραβείου. «Αυτό το εύρος και η αυθεντικότητα εκφράζουν ακριβώς τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε το Βραβείο Κερκ Ντάγκλας. Είμαστε περήφανοι που την τιμάμε» συμπλήρωσε.
Η Μπλαντ έχει βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα θετικών κριτικών και για την πρόσφατη κινηματογραφική της δουλειά στην επική ταινία επιστημονικής φαντασίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Disclosure Day». Στο φιλμ υποδύεται τη Μάργκαρετ Φέρτσιλντ, μια μετεωρολόγο από το Κάνσας Σίτι, η οποία βρίσκεται μπλεγμένη σε μια υπόθεση που αφορά στην αποκάλυψη εξωγήινης ζωής, έχοντας στο πλευρό της τον Τζος Ο'Κόνορ. Στον ρόλο της, η ηθοποιός καλείται να κινηθεί ανάμεσα σε διαφορετικές συναισθηματικές αποχρώσεις, από το χιούμορ και τον φόβο μέχρι την ευαλωτότητα και το δέος.
Παράλληλα, επέστρεψε σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους της καριέρας της, αυτόν της Έμιλι Τσάρλτον, για το «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2». Στη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας συναντήθηκε ξανά με τη Μέριλ Στριπ, την Αν Χάθαγουεϊ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία που είχε εξελιχθεί σε κινηματογραφικό φαινόμενο.
Το Βραβείο Κερκ Ντάγκλας θεσπίστηκε το 2006 προς τιμήν του εμβληματικού σταρ του κινηματογράφου και απονέμεται σε πρόσωπα με σημαντική και διαχρονική προσφορά στην 7η Τέχνη, είτε μπροστά είτε πίσω από την κάμερα. Στη λίστα των προηγούμενων τιμώμενων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Γουίλ Φέρελ, Ράιαν Γκόσλινγκ, Μισέλ Γιο, Μάρτιν Σκορσέζε, Χιου Τζάκμαν και Τζούντι Ντεντς. Το 42ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 3 έως το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2027.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα