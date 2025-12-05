Η Σίνθια Ερίβο βραβεύτηκε με το Βραβείο Κερκ Ντάγκλας στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα

Βραβείο Κερκ Ντάγκλας βραβεύτηκε η Σίνθια Ερίβο στο Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα.

παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Με τοΤο βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός δήλωσε: «Πάντα θεωρούσα τα βραβεία ως κάτι που έρχεται στο τέλος μιας καριέρας και πιστεύω ότι δεν έχω φτάσει ούτε στη μέση της δικής μου».Η ηθοποιός και τραγουδίστρια, η οποία αναμένεται να κερδίσει υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, χάρη στην ερμηνεία της ως Ελφάμπα, η Κακιά Μάγισσα της Δύσης, στην ταινία «Wicked» πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί μου θυμίζει πόσο μακριά έχω φτάσει, αλλά και πόσα ακόμα έχω να διανύσω. Είναι μια όμορφη στάση στον δρόμο».Ο εκτελεστικός διευθυντής του SBIFF, Ρότζερ Ντάρλινγκ, σύμφωνα με το THR, άνοιξε την τελετή περιγράφοντας τη Σίνθια Ερίβο ως «ένα από τα πιο φλογερά φώτα που εργάζονται σήμερα». Επικαλούμενος τον θρυλικό Κερκ Ντάγκλας, του οποίου το όνομα φέρει το βραβείο που παρέλαβε η Ερίβο και ο οποίος πέθανε το 2020 σε ηλικία 103 ετών, ο Ντάρλινγκ είπε: «Ο Κερκ θα γελούσε πολύ και θα είχε πιει ένα dry martini με την κα Ερίβο».Ο Μαρκ Πλατ, παραγωγός τόσο των παραστάσεων του «Wicked» στο Μπρόντγουεϊ όσο και των ταινιών, ανέβηκε αργότερα στη σκηνή και είπε: «Ευχαριστώ τον Οζ για τη Σίνθια Ερίβο». Αναφέρθηκε επίσης, στη δύναμη της σε σκηνές που δεν απαιτούσαν να χρησιμοποιήσει τη φωνή της: «Είναι πραγματικά στις σιωπηλές στιγμές που αποκαλύπτεται η αληθινή της υπερδύναμη. Είναι οι στιγμές όπου, με το σώμα της, ή όταν τα μάτια της βυθίζονται στην κάμερα και σε εμάς, νιώθουμε την ψυχή της, νιώθουμε το συναίσθημά της, τον πόνο της, την ανάγκη της, την ελπίδα της και την αγάπη της. Είναι σε αυτές τις στιγμές σιωπής που αποκαλύπτεται η ουσιαστική αλήθεια του χαρακτήρα. Και αυτό, η εύρεση της ουσιαστικής αλήθειας, είναι η ουσία της σπουδαίας υποκριτικής».