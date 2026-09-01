Ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος κατηγόρησε τον Στέλιο Ρόκκο ότι αντέγραψε την ανάρτησή του για τον Γιάννη Πάριο
Ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος κατηγόρησε τον Στέλιο Ρόκκο ότι αντέγραψε την ανάρτησή του για τον Γιάννη Πάριο
Ο τραγουδιστής είχε αναρτήσει κείμενο υπέρ του Πάριου – Στην συνέχεια, μετά την αντίδραση του συγγραφέα, προχώρησε σε διόρθωση αποδίδοντας το κείμενο στον δημιουργό
Σε μια καταγγελτική ανάρτηση κατά του Στέλιου Ρόκκου, κατηγορώντας τον για λογοκλοπή, προχώρησε ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος μετά από δημοσίευση του πρώτου στα social media στην οποία εξέφραζε τη στήριξή του στον Γιάννη Πάριο, ο οποίος είχε δεχθεί επικριτικά σχόλια για πρόσφατη εμφάνισή του.
Ο Κυριάκος Χαρίτος άφησε αιχμές για οικειοποίηση του κειμένου του, σημειώνοντας ότι: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς, τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες».
Όλα ξεκίνησαν με μία ανάρτηση που έκανε ο συγγραφέας το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, στην οποία παρομοίασε τον Γιάννη Πάριο με «υπερωκεάνιο». Όπως έγραψε: «Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κορόιδο».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημερινή παρουσία του ερμηνευτή, γράφοντας: «Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω. Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ’ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει».
Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Χαρίτου
Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Ρόκκος δημοσίευσε αυτούσιο το κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στο όνομά του, πράγμα που προκάλεσε την αντίδρασή του.
Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, ο συγγραφέας προχώρησε σε αναδημοσίευση της ανάρτησης του τραγουδιστή, σχολιάζοντας: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς, τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες».
Μετά την έκταση που πήρε το θέμα, ο Στέλιος Ρόκκος πρόσθεσε στη δημοσίευσή του τη σημείωση πως το κείμενο φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Χαρίτου.
Ο Κυριάκος Χαρίτος άφησε αιχμές για οικειοποίηση του κειμένου του, σημειώνοντας ότι: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς, τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες».
Όλα ξεκίνησαν με μία ανάρτηση που έκανε ο συγγραφέας το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, στην οποία παρομοίασε τον Γιάννη Πάριο με «υπερωκεάνιο». Όπως έγραψε: «Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κορόιδο».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημερινή παρουσία του ερμηνευτή, γράφοντας: «Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω. Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ’ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει».
Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Χαρίτου
Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Ρόκκος δημοσίευσε αυτούσιο το κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου, χωρίς όμως να κάνει καμία αναφορά στο όνομά του, πράγμα που προκάλεσε την αντίδρασή του.
Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του, ο συγγραφέας προχώρησε σε αναδημοσίευση της ανάρτησης του τραγουδιστή, σχολιάζοντας: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς, τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες».
Μετά την έκταση που πήρε το θέμα, ο Στέλιος Ρόκκος πρόσθεσε στη δημοσίευσή του τη σημείωση πως το κείμενο φέρει την υπογραφή του Κυριάκου Χαρίτου.
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