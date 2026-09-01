Η Doja Cat αποκάλυψε ότι «πάλεψε» με την κοκαΐνη και το αλκοόλ
Η Doja Cat αποκάλυψε ότι «πάλεψε» με την κοκαΐνη και το αλκοόλ
Έπρεπε να τα βγάλω όλα αυτά από μέσα μου, εκμυστηρεύτηκε η 30χρονη τραγουδίστρια μέσα από μερικά βίντεο στο TikTok
Σε προσωπικές εξομολογήσεις προχώρησε η Doja Cat, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Η 31χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε πως στο παρελθόν αντιμετώπισε προβλήματα με τις ναρκωτικές ουσίες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πλέον τις έχει απομακρύνει από τη ζωή της.
«Θα κάνω μια διευκρίνιση που δεν θα ήθελα να χρειάζεται να κάνω. Είχα παλέψει με την κοκαΐνη — πρέπει να ήταν πριν από περίπου οκτώ χρόνια», μοιράστηκε με τους θαυμαστές της σε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. «Αλλά αυτό ανήκει πια για τα καλά στο παρελθόν. Δόξα τω Θεώ», ξεκαθάρισε στη συνέχεια.
Η Doja Cat πρόσθεσε ακόμη ότι «η ψυχική διαταραχή, σε συνδυασμό με τα social media, μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι πολλοί από εμάς δεν κατανοούμε πλήρως». Συνεχίζοντας, τόνισε ότι: «Θεωρώ σημαντικό να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη, όταν βλέπουμε στο διαδίκτυο αρνητικά πράγματα που αφορούν εμάς τους ίδιους».
Σε δεύτερο βίντεο που ακολούθησε στην πλατφόρμα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε στο παρελθόν με το αλκοόλ. «Το καλύτερο παράδειγμα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι χρησιμοποιούσα το διαδίκτυο ως μέσο επιβεβαίωσης των αρνητικών σκέψεων που είχα στο μυαλό μου και οι οποίες εντείνονταν όταν έπινα αλκοόλ», αποκάλυψε.
«Δεν είχα ποτέ πραγματικό πρόβλημα με τα ναρκωτικά, εκτός από τη μαριχουάνα, αλλά το αλκοόλ είναι κάτι με το οποίο σίγουρα είχα πρόβλημα», συμπλήρωσε. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι δεν θα χαρακτήριζε τον εαυτό της αλκοολικό: «Δεν υπήρξα ποτέ αλκοολική, όμως σίγουρα είχα δυσκολίες. Αν μπορώ λοιπόν να διδάξω κάτι σε κάποιον, είναι ότι δεν είναι καλό να συνδυάζονται αυτά τα δύο πράγματα».
Σε τρίτο βίντεο, η Doja Cat μίλησε και για τις κατηγορίες που είχαν διατυπώσει θαυμαστές της, υποστηρίζοντας ότι μισεί το γεγονός πως είναι μαύρη γυναίκα. «Νομίζω ότι άρχισα να μισώ τον εαυτό μου από τότε που ήμουν περίπου οκτώ ετών. Ήταν τότε που μετακόμισα σε μια γειτονιά όπου η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων ήταν λευκοί», είπε.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ολοκλήρωσε το βίντεο λέγοντας: «Ένιωσα ότι αυτό το βίντεο στο TikTok ήταν απαραίτητο και ότι έπρεπε να τα βγάλω όλα αυτά από μέσα μου. Σήμερα ένιωσα πως ήταν η σωστή μέρα».
Τον Μάρτιο, η Doja Cat είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με οριακή διαταραχή προσωπικότητας. «Από πολύ μικρή έμαθα να προσποιούμαι ότι μου αρέσουν πράγματα, να προσποιούμαι ότι είμαι χαρούμενη, να προσποιούμαι ότι δεν μου αρέσουν πράγματα που στην πραγματικότητα μου αρέσουν, να δείχνω ότι όλα είναι καλά», είχε πει τότε σε βίντεο στο TikTok.
«Θα κάνω μια διευκρίνιση που δεν θα ήθελα να χρειάζεται να κάνω. Είχα παλέψει με την κοκαΐνη — πρέπει να ήταν πριν από περίπου οκτώ χρόνια», μοιράστηκε με τους θαυμαστές της σε μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. «Αλλά αυτό ανήκει πια για τα καλά στο παρελθόν. Δόξα τω Θεώ», ξεκαθάρισε στη συνέχεια.
Η Doja Cat πρόσθεσε ακόμη ότι «η ψυχική διαταραχή, σε συνδυασμό με τα social media, μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι πολλοί από εμάς δεν κατανοούμε πλήρως». Συνεχίζοντας, τόνισε ότι: «Θεωρώ σημαντικό να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη, όταν βλέπουμε στο διαδίκτυο αρνητικά πράγματα που αφορούν εμάς τους ίδιους».
Σε δεύτερο βίντεο που ακολούθησε στην πλατφόρμα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε στο παρελθόν με το αλκοόλ. «Το καλύτερο παράδειγμα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι χρησιμοποιούσα το διαδίκτυο ως μέσο επιβεβαίωσης των αρνητικών σκέψεων που είχα στο μυαλό μου και οι οποίες εντείνονταν όταν έπινα αλκοόλ», αποκάλυψε.
Doja Cat confesses she ‘struggled with cocaine’ and alcohol: ‘Needed to get this s–t off my chest’ https://t.co/iXiQitDhu8 pic.twitter.com/8wzW3sU6I3— Page Six (@PageSix) September 1, 2026
Σε τρίτο βίντεο, η Doja Cat μίλησε και για τις κατηγορίες που είχαν διατυπώσει θαυμαστές της, υποστηρίζοντας ότι μισεί το γεγονός πως είναι μαύρη γυναίκα. «Νομίζω ότι άρχισα να μισώ τον εαυτό μου από τότε που ήμουν περίπου οκτώ ετών. Ήταν τότε που μετακόμισα σε μια γειτονιά όπου η συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων ήταν λευκοί», είπε.
@dojacat
sorry about all the pauses throughout the vid my cat was being an innocent menace to society♬ original sound - Doja Cat
Τον Μάρτιο, η Doja Cat είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με οριακή διαταραχή προσωπικότητας. «Από πολύ μικρή έμαθα να προσποιούμαι ότι μου αρέσουν πράγματα, να προσποιούμαι ότι είμαι χαρούμενη, να προσποιούμαι ότι δεν μου αρέσουν πράγματα που στην πραγματικότητα μου αρέσουν, να δείχνω ότι όλα είναι καλά», είχε πει τότε σε βίντεο στο TikTok.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα