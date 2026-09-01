Ο Πασχάλης ανέβασε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του: Ευτυχισμένες στιγμές, έγραψε
Ο Πασχάλης ανέβασε φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του: Ευτυχισμένες στιγμές, έγραψε
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στιγμιότυπα από την προετοιμασία της Ζήνας Αρβανιτίδη, από την άφιξή της στην εκκλησία, καθώς και από τη δεξίωση - Η 50χρονη παντρεύτηκε τον Φρανκ Ζαραγκόζα στη Γλυφάδα την Κυριακή 30 Αυγούστου
Φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης του ανέβασε ο Πασχάλης, δηλώνοντας πως είναι από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του.
Η 50χρονη Ζήνα Αρβανιτίδη παντρεύτηκε τον 38χρονο μουσικό με καταγωγή από τη Γαλλία Φρανκ Ζαραγκόζα την Κυριακή 30 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Γλυφάδας, παρουσία συγγενών και φίλων. Ο τραγουδιστής συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία, ενώ χόρεψε μαζί της στη δεξίωση που ακολούθησε στη Βούλα, διασκεδάζοντας μέχρι αργά.
Στα στιγμιότυπα που ο ίδιος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Facebook, παρουσιάζεται δίπλα στην Ζήνα Αρβανιτίδη, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, μαζί με τη σύζυγό του, Αλίκη. Σε μία από τις φωτογραφίες η νύφη φιλά στο μάγουλο τον πατέρα της, ενώ ακολουθούν εικόνες από τη στιγμή που η ίδια έφτασε στην εκκλησία και ο Πασχάλης την παρέδωσε στον γαμπρό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ανάμεσα στα κλικ βρίσκεται και ένα τρυφερό στιγμιότυπο των νεόνυμφων, όπου ακουμπούσαν τα πρόσωπά τους, ενώ στην τελευταία φωτογραφία η Ζήνα Αρβανιτίδη τραγουδά μαζί με τον πατέρα της.
«Ευτυχισμένες στιγμές από τον γάμο της Ζίνας Αρβανητίδη με τον Φράνκ Ζαραγκόζα», έγραψε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του.
Η 50χρονη Ζήνα Αρβανιτίδη παντρεύτηκε τον 38χρονο μουσικό με καταγωγή από τη Γαλλία Φρανκ Ζαραγκόζα την Κυριακή 30 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Γλυφάδας, παρουσία συγγενών και φίλων. Ο τραγουδιστής συνόδευσε την κόρη του στην εκκλησία, ενώ χόρεψε μαζί της στη δεξίωση που ακολούθησε στη Βούλα, διασκεδάζοντας μέχρι αργά.
Στα στιγμιότυπα που ο ίδιος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Facebook, παρουσιάζεται δίπλα στην Ζήνα Αρβανιτίδη, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, μαζί με τη σύζυγό του, Αλίκη. Σε μία από τις φωτογραφίες η νύφη φιλά στο μάγουλο τον πατέρα της, ενώ ακολουθούν εικόνες από τη στιγμή που η ίδια έφτασε στην εκκλησία και ο Πασχάλης την παρέδωσε στον γαμπρό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ανάμεσα στα κλικ βρίσκεται και ένα τρυφερό στιγμιότυπο των νεόνυμφων, όπου ακουμπούσαν τα πρόσωπά τους, ενώ στην τελευταία φωτογραφία η Ζήνα Αρβανιτίδη τραγουδά μαζί με τον πατέρα της.
«Ευτυχισμένες στιγμές από τον γάμο της Ζίνας Αρβανητίδη με τον Φράνκ Ζαραγκόζα», έγραψε ο τραγουδιστής στη λεζάντα της ανάρτησής του.
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