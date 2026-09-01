Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ εξήγησε πώς η οικογένειά της διαχειρίζεται τον θάνατο του Έρικ Ντέιν έξι μήνες μετά: Συνεχίζουμε να προχωράμε
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ εξήγησε πώς η οικογένειά της διαχειρίζεται τον θάνατο του Έρικ Ντέιν έξι μήνες μετά: Συνεχίζουμε να προχωράμε
«Η ζωή είναι δύσκολη για εμάς αυτή τη στιγμή, όμως τα καταφέρνουμε», πρόσθεσε η ηθοποιός
Πώς η οικογένειά της διαχειρίζεται τον θάνατο του Έρικ Ντέιν εξομολογήθηκε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ.
Έξι μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από τη μάχη του με τη νόσο ALS, η πρώην σύζυγός του και οι δύο κόρες τους, η 16χρονη Μπίλι και η 14χρονη Τζόρτζια, προσπαθούν να προχωρήσουν και να αφήσουν πίσω τους τον πόνο.
«Είναι πραγματικά μια περίοδος που όλοι μας ωριμάζουμε», δήλωσε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ στο E! News, προσθέτοντας: «Η ζωή είναι δύσκολη για εμάς αυτή τη στιγμή. Όμως τα καταφέρνουμε και συνεχίζουμε να προχωράμε».
Παρότι συνεχίζουν να θρηνούν την απώλεια του Ντέιν, ο οποίος είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του τον Απρίλιο του 2025, η ηθοποιός τόνισε: «Εγώ πηγαίνω στη δουλειά, τα κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο. Κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε».
Η 55χρονη ηθοποιός βρίσκεται ήδη μπροστά σε ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα, καθώς εργάζεται πάνω στη μιούζικαλ διασκευή της μαύρης κωμωδίας «Jawbreaker», στην οποία πρωταγωνίστησε το 1999. Όπως εξήγησε το συγκεκριμένο πρότζεκτ είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμη ρόλο για εκείνη: «Έκανα ένα μεγάλο διάλειμμα από τη δουλειά για να είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης», εξήγησε.
«Οπότε τώρα είναι πραγματικά σημαντικό για μένα να κάνω αυτό το μιούζικαλ και να δείξω στα παιδιά μου ότι αυτό είναι, πρώτα απ’ όλα, αυτό που κάνουμε ως γυναίκες. Επιστρέφουμε στη δουλειά. Λέμε “ναι” σε πράγματα που μας φοβίζουν. Και το κάνουμε αυτό ακόμη και όταν η ζωή είναι δύσκολη», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά στο μέλλον των δύο κοριτσιών που απέκτησε με τον ηθοποιό του «Grey's Anatomy», επισήμανε πως μαζί με τον Ντέιν, πρωτού εκείνος αφήσει την τελευταία του πνοή, φρόντισαν να τις προετοιμάσουν για τη ζωή: «Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να τους καλλιεργήσουμε τον χαρακτήρα, να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να προστατεύουν τον εαυτό τους και να θέτουν όρια», είπε η Γκέιχαρτ. «Πιστεύω ότι έχουν αρκετά καλή αίσθηση του ποια είναι μια ασφαλής κατάσταση και ποια μια επικίνδυνη. Και το κάναμε αυτό από τότε που ήταν μικρές. Οπότε, ξέρουν», κατέληξε.
Έξι μήνες μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από τη μάχη του με τη νόσο ALS, η πρώην σύζυγός του και οι δύο κόρες τους, η 16χρονη Μπίλι και η 14χρονη Τζόρτζια, προσπαθούν να προχωρήσουν και να αφήσουν πίσω τους τον πόνο.
«Είναι πραγματικά μια περίοδος που όλοι μας ωριμάζουμε», δήλωσε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ στο E! News, προσθέτοντας: «Η ζωή είναι δύσκολη για εμάς αυτή τη στιγμή. Όμως τα καταφέρνουμε και συνεχίζουμε να προχωράμε».
Rebecca Gayheart Shares How Family Is Navigating a “Season of Growth” After Eric Dane's Death https://t.co/qH8Nx6vid4— E! News (@enews) September 1, 2026
Παρότι συνεχίζουν να θρηνούν την απώλεια του Ντέιν, ο οποίος είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του τον Απρίλιο του 2025, η ηθοποιός τόνισε: «Εγώ πηγαίνω στη δουλειά, τα κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο. Κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε».
Η 55χρονη ηθοποιός βρίσκεται ήδη μπροστά σε ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα, καθώς εργάζεται πάνω στη μιούζικαλ διασκευή της μαύρης κωμωδίας «Jawbreaker», στην οποία πρωταγωνίστησε το 1999. Όπως εξήγησε το συγκεκριμένο πρότζεκτ είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν ακόμη ρόλο για εκείνη: «Έκανα ένα μεγάλο διάλειμμα από τη δουλειά για να είμαι μαμά πλήρους απασχόλησης», εξήγησε.
«Οπότε τώρα είναι πραγματικά σημαντικό για μένα να κάνω αυτό το μιούζικαλ και να δείξω στα παιδιά μου ότι αυτό είναι, πρώτα απ’ όλα, αυτό που κάνουμε ως γυναίκες. Επιστρέφουμε στη δουλειά. Λέμε “ναι” σε πράγματα που μας φοβίζουν. Και το κάνουμε αυτό ακόμη και όταν η ζωή είναι δύσκολη», συμπλήρωσε.
Όσον αφορά στο μέλλον των δύο κοριτσιών που απέκτησε με τον ηθοποιό του «Grey's Anatomy», επισήμανε πως μαζί με τον Ντέιν, πρωτού εκείνος αφήσει την τελευταία του πνοή, φρόντισαν να τις προετοιμάσουν για τη ζωή: «Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να τους καλλιεργήσουμε τον χαρακτήρα, να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να προστατεύουν τον εαυτό τους και να θέτουν όρια», είπε η Γκέιχαρτ. «Πιστεύω ότι έχουν αρκετά καλή αίσθηση του ποια είναι μια ασφαλής κατάσταση και ποια μια επικίνδυνη. Και το κάναμε αυτό από τότε που ήταν μικρές. Οπότε, ξέρουν», κατέληξε.
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