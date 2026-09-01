Γκαλ Γκαντότ για τη συμμετοχή της σε ταινία με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: «Ή θα συνεργαστείς ή θα μείνεις εκτός»
Γκαλ Γκαντότ για τη συμμετοχή της σε ταινία με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: «Ή θα συνεργαστείς ή θα μείνεις εκτός»
Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο «Bitcoin» - Ο φωτισμός και τα σκηνικά του έργου δημιουργήθηκαν μέσω AI, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις
Για τον επερχόμενο ρόλο της στην ταινία «Bitcoin» του Νταγκ Λάιμαν, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις λόγω της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία των σκηνικών και του φωτισμού, μίλησε η Γκαλ Γκαντότ.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast «Happy Sad Confused» και τόνισε πως παρόλο που η Τεχνητή Νοημοσύνη τη φοβίζει, πρέπει να συνεργαστεί μαζί της, διαφορετικά θεωρεί πως θα μείνει «εκτός παιχνιδιού».
«Αυτό ήταν το μεγαλύτερο συμβόλαιο με το οποίο έχω ασχοληθεί ποτέ», δήλωσε η Γκαντότ για την ταινία και πρόσθεσε: «Χρειάστηκαν έξι μήνες στους δικηγόρους μου για να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο που μπορούσαμε να σκεφτούμε σχετικά με το κομμάτι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν ήθελα η Τεχνητή Νοημοσύνη να έχει καμία σχέση με την ερμηνεία μου. Έπρεπε να το προστατεύσουμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η SAG επικοινώνησε με τους δικηγόρους μου για να ζητήσει συμβουλές, προκειμένου να επικαιροποιήσει τη σύμβαση και να προστατεύσει και άλλους ηθοποιούς. Όσον αφορά τις ερμηνείες, είναι όλες δικές μου».
Η ηθοποιός συνέχισε: «Φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά θα φοβηθώ και θα κοιτάξω αλλού; Όχι. Φοβάμαι, αλλά ταυτόχρονα πειραματίζομαι μαζί της, τη μαθαίνω και προσπαθώ να ενημερωθώ και να εκπαιδευτώ. Το τρένο έχει ήδη φύγει από τον σταθμό. Θα συνεργαστείς μαζί της ή θα βγεις εντελώς εκτός παιχνιδιού. Προσπαθώ να αξιοποιήσω στο έπακρο ό,τι μπορώ και να προστατεύσω ό,τι μπορώ να προστατεύσω».
«Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτή την ταινία αφορά τα σκηνικά και τον φωτισμό. Είχαμε ένα μεγάλο συνεργείο και πολλοί άνθρωποι εργάζονταν σε αυτή την ταινία», κατέληξε η Γκαντότ.
Η ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί στο «Bitcoin» με τους Κέισι Άφλεκ, Πιτ Ντέιβιντσον και Άιλα Φίσερ.
Ο παραγωγός της ταινίας, Ράιαν Κάβανο, έχει υποστηρίξει σε συνέντευξή του ότι η παραγωγή, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων δολαρίων, εξοικονόμησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια χάρη στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία των σκηνικών και του φωτισμού.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο podcast «Happy Sad Confused» και τόνισε πως παρόλο που η Τεχνητή Νοημοσύνη τη φοβίζει, πρέπει να συνεργαστεί μαζί της, διαφορετικά θεωρεί πως θα μείνει «εκτός παιχνιδιού».
«Αυτό ήταν το μεγαλύτερο συμβόλαιο με το οποίο έχω ασχοληθεί ποτέ», δήλωσε η Γκαντότ για την ταινία και πρόσθεσε: «Χρειάστηκαν έξι μήνες στους δικηγόρους μου για να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο που μπορούσαμε να σκεφτούμε σχετικά με το κομμάτι της Τεχνητής Νοημοσύνης. Δεν ήθελα η Τεχνητή Νοημοσύνη να έχει καμία σχέση με την ερμηνεία μου. Έπρεπε να το προστατεύσουμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε η SAG επικοινώνησε με τους δικηγόρους μου για να ζητήσει συμβουλές, προκειμένου να επικαιροποιήσει τη σύμβαση και να προστατεύσει και άλλους ηθοποιούς. Όσον αφορά τις ερμηνείες, είναι όλες δικές μου».
Gal Gadot defends starring in Doug Liman's "Bitcoin" movie with AI sets and lighting because "the train has left the station. You’re going to work with it or be out of the game completely."— Variety (@Variety) August 31, 2026
“This was the longest contract I have ever worked on. It was six months for my lawyers to… pic.twitter.com/9n1BSHwSNI
Η ηθοποιός συνέχισε: «Φοβάμαι την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά θα φοβηθώ και θα κοιτάξω αλλού; Όχι. Φοβάμαι, αλλά ταυτόχρονα πειραματίζομαι μαζί της, τη μαθαίνω και προσπαθώ να ενημερωθώ και να εκπαιδευτώ. Το τρένο έχει ήδη φύγει από τον σταθμό. Θα συνεργαστείς μαζί της ή θα βγεις εντελώς εκτός παιχνιδιού. Προσπαθώ να αξιοποιήσω στο έπακρο ό,τι μπορώ και να προστατεύσω ό,τι μπορώ να προστατεύσω».
«Η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε αυτή την ταινία αφορά τα σκηνικά και τον φωτισμό. Είχαμε ένα μεγάλο συνεργείο και πολλοί άνθρωποι εργάζονταν σε αυτή την ταινία», κατέληξε η Γκαντότ.
Η ηθοποιός συμπρωταγωνιστεί στο «Bitcoin» με τους Κέισι Άφλεκ, Πιτ Ντέιβιντσον και Άιλα Φίσερ.
Ο παραγωγός της ταινίας, Ράιαν Κάβανο, έχει υποστηρίξει σε συνέντευξή του ότι η παραγωγή, προϋπολογισμού 70 εκατομμυρίων δολαρίων, εξοικονόμησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια χάρη στη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία των σκηνικών και του φωτισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα