Το πορτρέτο της βασίλισσας Ράνιας για τα 56α γενέθλιά της, δείτε φωτογραφία
Το πορτρέτο της βασίλισσας Ράνιας για τα 56α γενέθλιά της, δείτε φωτογραφία
Η βασίλισσα υιοθέτησε μια casual εμφάνιση με λευκό T-shirt και τζιν παντελόνι
Τα 56α γενέθλιά της γιόρτασε η βασίλισσα Ράνια με τη Χασεμιτική Αυλή της Ιορδανίας να δίνει στη δημοσιότητα ένα ιδιαίτερο πορτρέτο, σε μια περίοδο ξεχωριστής οικογενειακής ευτυχίας μετά τη γέννηση των δίδυμων εγγονών της.
Στην εικόνα η βασίλισσα ποζάρει σε έναν κήπο, υιοθετώντας μια άνετη, casual εμφάνιση με λευκό T-shirt, τζιν παντελόνι σε ίσια γραμμή και αθλητικό ρολόι. Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε ένα ανάλαφρο σινιόν, ενώ το φυσικό μακιγιάζ αναδεικνύει την αβίαστη κομψότητά της.
Δείτε το πορτρέτο
Όπως αναφέρει το Town&Country, στις 14 Αυγούστου η κόρη της, πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης υποδέχτηκαν τα δίδυμα κορίτσια τους, την Τάλια και τη Ράνια, κάνοντας τη βασίλισσα, γιαγιά για τέταρτη φορά.
Λίγες ημέρες μετά τη γέννησή τους, η βασίλισσα της Ιορδανίας σε ανάρτησή της στο Instagram έφερε στο φως τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα, γράφοντας στη λεζάντα: «Υγιείς, ευτυχισμένες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο πολύ να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια. Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδελφή Αμίνα!».
Στις εικόνες, η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ κρατούν στην αγκαλιά τους τις νεογέννητες, τυλιγμένες με ροζ και λευκές κουβέρτες ενώ εμφανίζονται επίσης τα μικρότερα αδέλφια της Ιμάν, η πριγκίπισσα Σάλμα και ο πρίγκιπας Χασέμ.
Πέρα από την οικογενειακή ευτυχία, η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δραστήρια για τη βασίλισσα Ράνια, η οποία συνεχίζει το έργο της δίπλα στον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ διατηρώντας στο επίκεντρο της δράσης της, τα παιδιά, τους νέους και τα δικαιώματα των γυναικών.
Στην εικόνα η βασίλισσα ποζάρει σε έναν κήπο, υιοθετώντας μια άνετη, casual εμφάνιση με λευκό T-shirt, τζιν παντελόνι σε ίσια γραμμή και αθλητικό ρολόι. Τα μαλλιά της είναι μαζεμένα σε ένα ανάλαφρο σινιόν, ενώ το φυσικό μακιγιάζ αναδεικνύει την αβίαστη κομψότητά της.
Δείτε το πορτρέτο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όπως αναφέρει το Town&Country, στις 14 Αυγούστου η κόρη της, πριγκίπισσα Ιμάν και ο ελληνικής καταγωγής σύζυγός της, Τζαμίλ Αλεξάντερ Θερμιώτης υποδέχτηκαν τα δίδυμα κορίτσια τους, την Τάλια και τη Ράνια, κάνοντας τη βασίλισσα, γιαγιά για τέταρτη φορά.
Λίγες ημέρες μετά τη γέννησή τους, η βασίλισσα της Ιορδανίας σε ανάρτησή της στο Instagram έφερε στο φως τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα, γράφοντας στη λεζάντα: «Υγιείς, ευτυχισμένες και επιτέλους εδώ. Περιμέναμε τόσο πολύ να σας γνωρίσουμε, Τάλια και Ράνια. Συγχαρητήρια Ιμάν, Τζαμίλ και γλυκιά μεγάλη αδελφή Αμίνα!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στις εικόνες, η βασίλισσα Ράνια και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ κρατούν στην αγκαλιά τους τις νεογέννητες, τυλιγμένες με ροζ και λευκές κουβέρτες ενώ εμφανίζονται επίσης τα μικρότερα αδέλφια της Ιμάν, η πριγκίπισσα Σάλμα και ο πρίγκιπας Χασέμ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πέρα από την οικογενειακή ευτυχία, η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα δραστήρια για τη βασίλισσα Ράνια, η οποία συνεχίζει το έργο της δίπλα στον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ διατηρώντας στο επίκεντρο της δράσης της, τα παιδιά, τους νέους και τα δικαιώματα των γυναικών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα