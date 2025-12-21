Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.
Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ σε ντοκιμαντέρ: Μαζί με ομοϊδεάτες ηγέτες, έχουμε φωνή
Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας στο πλευρό της Μελάνια Τραμπ σε ντοκιμαντέρ: Μαζί με ομοϊδεάτες ηγέτες, έχουμε φωνή
Στο φιλμ καταγράφεται η επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ – Η σκηνή με τη βασίλισσα της Ιορδανίας από συνάντησή τους στη Φλόριντα
Η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας εμφανίζεται στο πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας-ντοκιμαντέρ «Melania», παραγωγής της Amazon MGM Studios, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καταγράφοντας το διάστημα πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ, προσφέρει «πρωτοφανή πρόσβαση στις 20 ημέρες που οδήγησαν στην ορκωμοσία του 2025, μέσα από τα μάτια της ίδιας της πρώτης κυρίας». Όπως σημειώνεται, «οι θεατές καλούνται να εισέλθουν στον κόσμο της Μελάνια Τραμπ καθώς οργανώνει τις τελετές της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τη μετάβαση εξουσίας στον Λευκό Οίκο και επιστρέφει στη δημόσια ζωή μαζί με την οικογένειά της».
Η σκηνή με τη βασίλισσα Ράνια προέρχεται από συνάντηση των δύο γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τον περασμένο Ιανουάριο. Στο απόσπασμα του τρέιλερ, η Μελάνια Τραμπ ακούγεται να λέει: «Μαζί με ομοϊδεάτες ηγέτες, έχουμε φωνή», ενώ η κάμερα τις δείχνει να συνομιλούν καθισμένες αντικριστά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 00:29
Η παρουσία της βασίλισσας Ράνια στο ντοκιμαντέρ δεν θεωρείται τυχαία, καθώς αντανακλά τη μακρόχρονη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο γυναικών. Κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η βασίλισσα της Ιορδανίας είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο δύο φορές, το 2017 και το 2018, με αντικείμενο συζητήσεων την ευημερία των παιδιών και τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.
Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και το 2025, όταν η βασίλισσα Ράνια παρευρέθηκε στην επίσημη παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας της Μελάνια Τραμπ με τίτλο «Fostering the Future Together», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η πρωτοβουλία εστιάζει στην ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, με έμφαση στην προετοιμασία των νέων για την ψηφιακή εποχή.
Η ταινία «Melania» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.
Το τρέιλερ προσφέρει μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, καταγράφοντας το διάστημα πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η ταινία, σε σκηνοθεσία του Μπρετ Ράτνερ, προσφέρει «πρωτοφανή πρόσβαση στις 20 ημέρες που οδήγησαν στην ορκωμοσία του 2025, μέσα από τα μάτια της ίδιας της πρώτης κυρίας». Όπως σημειώνεται, «οι θεατές καλούνται να εισέλθουν στον κόσμο της Μελάνια Τραμπ καθώς οργανώνει τις τελετές της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τη μετάβαση εξουσίας στον Λευκό Οίκο και επιστρέφει στη δημόσια ζωή μαζί με την οικογένειά της».
Η σκηνή με τη βασίλισσα Ράνια προέρχεται από συνάντηση των δύο γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, τον περασμένο Ιανουάριο. Στο απόσπασμα του τρέιλερ, η Μελάνια Τραμπ ακούγεται να λέει: «Μαζί με ομοϊδεάτες ηγέτες, έχουμε φωνή», ενώ η κάμερα τις δείχνει να συνομιλούν καθισμένες αντικριστά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 00:29
Η παρουσία της βασίλισσας Ράνια στο ντοκιμαντέρ δεν θεωρείται τυχαία, καθώς αντανακλά τη μακρόχρονη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο γυναικών. Κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η βασίλισσα της Ιορδανίας είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο δύο φορές, το 2017 και το 2018, με αντικείμενο συζητήσεων την ευημερία των παιδιών και τη βελτίωση της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο.
Η συνεργασία τους συνεχίστηκε και το 2025, όταν η βασίλισσα Ράνια παρευρέθηκε στην επίσημη παρουσίαση της νέας πρωτοβουλίας της Μελάνια Τραμπ με τίτλο «Fostering the Future Together», στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η πρωτοβουλία εστιάζει στην ενίσχυση της ευημερίας των παιδιών μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, με έμφαση στην προετοιμασία των νέων για την ψηφιακή εποχή.
Η ταινία «Melania» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα