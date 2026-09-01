Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν γιόρτασαν δύο χρόνια γάμου: Και αν με ρωτούσαν ξανά, σε κάθε εκδοχή της ζωής μου πάντα εσένα θα διάλεγα
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν γιόρτασαν δύο χρόνια γάμου: Και αν με ρωτούσαν ξανά, σε κάθε εκδοχή της ζωής μου πάντα εσένα θα διάλεγα
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην Κρήτη την 1η Σεπτεμβρίου 2024
Δύο χρόνια γάμου γιόρτασαν η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν, με την αθλητικογράφο να δηλώνει πως πάντοτε εκείνον θα διάλεγε ως συνοδοιπόρο της ζωής της.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, από το πάρτι που έκαναν μία ημέρα πριν, καθώς και από την κοινή τους καθημερινότητα και σημείωσε πως δεν θα ήθελε κανέναν άλλον δίπλα της για να μοιράζεται τις εύκολες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Two years of us. Και αν με ρωτούσαν ξανά, σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα. Εσένα να μου κρατάς το χέρι, να γελάμε, να ονειρευόμαστε, να μεγαλώνουμε μαζί. Εσένα για να χτίσω το σπίτι και την οικογένειά μου. Εσένα για να μοιράζομαι τις πιο όμορφες αλλά και τις πιο απλές στιγμές της ζωής. Εσένα να έχω δίπλα μου όταν όλα είναι εύκολα, αλλά κυρίως όταν δεν είναι. Σε αυτή τη ζωή, στην επόμενη και σε όσες υπάρχουν. Δύο χρόνια παντρεμένοι και ακόμα η πιο εύκολη απάντηση είσαι εσύ @morgan.grigoris. Always you. 01.09.2024».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, από το πάρτι που έκαναν μία ημέρα πριν, καθώς και από την κοινή τους καθημερινότητα και σημείωσε πως δεν θα ήθελε κανέναν άλλον δίπλα της για να μοιράζεται τις εύκολες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Two years of us. Και αν με ρωτούσαν ξανά, σε κάθε εκδοχή της ζωής μου, πάντα εσένα θα διάλεγα. Εσένα να μου κρατάς το χέρι, να γελάμε, να ονειρευόμαστε, να μεγαλώνουμε μαζί. Εσένα για να χτίσω το σπίτι και την οικογένειά μου. Εσένα για να μοιράζομαι τις πιο όμορφες αλλά και τις πιο απλές στιγμές της ζωής. Εσένα να έχω δίπλα μου όταν όλα είναι εύκολα, αλλά κυρίως όταν δεν είναι. Σε αυτή τη ζωή, στην επόμενη και σε όσες υπάρχουν. Δύο χρόνια παντρεμένοι και ακόμα η πιο εύκολη απάντηση είσαι εσύ @morgan.grigoris. Always you. 01.09.2024».
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