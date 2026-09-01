Πέθανε ο πατέρας της Πηνελόπης Πλάκα: Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου σ' αγαπώ

Πηνελόπη Πλάκα σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της για τον θάνατο του πατέρα της: «Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ… Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου. Και φέτος τη σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά. Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα. Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου. Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ´ ευχαριστώ. Σ’ αγαπώ».



Σε πένθος βρίσκεται η Πηνελόπη Πλάκα , καθώς έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της.Η ηθοποιός αποκάλυψε τη δυσάρεστη είδηση την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου μέσω ανάρτησης που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο αναλυτικά, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους κοινές φωτογραφίες με τον πατέρα της, από την παιδική της ηλικία.Όπως έκανε γνωστό η ίδια, ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα στις 15 του μήνα, γιόρτασαν μαζί τα γενέθλιά του.Πιο συγκεκριμένα, η