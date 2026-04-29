Πηνελόπη Πλάκα: Μπορεί να βρισκόμουν σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα, προφανώς λόγω ανασφάλειας
Για τρία χρόνια ήμουν ελεύθερη, δεν είμαι πια, σχολίασε η ηθοποιός
Στις προσωπικές της εμπειρίες αναφέρθηκε η Πηνελόπη Πλάκα, σχολιάζοντας ότι στο παρελθόν έχει βρεθεί σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν επιθυμούσε πραγματικά, αποδίδοντας την επιλογή αυτή σε αισθήματα ανασφάλειας.
Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη 28 Απριλίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» δηλώνοντας ότι μετά από ένα διάστημα τριών ετών που ήταν ελεύθερη, τώρα πια είναι σε σχέση. Παράλληλα, η Πηνελόπη Πλάκα δήλωσε μέχρι την ηλικία των 31 ήταν διαρκώς δεσμευμένη, κάτι που όπως παραδέχτηκε, συνδεόταν με προσωπικές ανασφάλειες και την ανάγκη να έχει έναν σύντροφο.
Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός είπε: «Εγώ για τρία χρόνια ήμουν ελεύθερη. Δεν είμαι πια. Συνειδητά όμως ήθελα να είμαι ελεύθερη. Μου άρεσε πάρα πολύ η ελευθερία μου, δεν είχα μείνει και ποτέ μόνη μου. Δηλαδή από τα 18 μέχρι τα 31 ήμουν διαρκώς σε σχέση. Προφανώς λόγω ανασφάλειας να έχω κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να βρισκόμουν και σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα να βρίσκομαι. Είναι αυτό που είπα πριν "μα πώς παντρεύονται και δεν είναι ευτυχισμένοι;". Το έκανα, χωρίς να είμαι παντρεμένη».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα