Μαρίνα Σταυράκη για τον γιο της: Είσαι το φως που διώχνει κάθε σκοτάδι, το χαμόγελο που μου δίνει ανάσα
Η Μαρίνα Σταυράκη εξέφρασε δημόσια την αγάπη της στον γιο της, Αλέξανδρο, με αφορμή την ονομαστική του εορτή
Την αγάπη της για τον γιο της, Αλέξανδρο, εξέφρασε δημόσια η Μαρίνα Σταυράκη, με αφορμή την ονομαστική του εορτή. Μέσα από μια ανάρτηση στα social media, δήλωσε πως εκείνος είναι το μεγαλύτερο δώρο που της πρόσφερε η ζωή, το φως της, ο ήρωάς της. Παράλληλα, του έστειλε τις ευχές της, προτρέποντάς τον να κάνει πραγματικότητα όλα τα όνειρά του.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα που η ζωή μου χάρισε το πολυτιμότερο δώρο, την ύπαρξή σου, μονάκριβέε μου. Αλέξανδρέ μου, είσαι το φως που διώχνει κάθε σκοτάδι, το χαμόγελο που μου δίνει ανάσα, ο μεγάλος ήρωας μου, το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής μου. Χρόνια σου πολλά αγόρι μου. Να σε προστατεύει πάντα ο Θεός, να υλοποιήσεις τα όνειρα σου και να λάμπεις όπως σου αξίζει».
Η ανάρτησή της
Φωτογραφία: NDPPHOTO
