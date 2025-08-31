Μαρίνα Σταυράκη για τον γιο της: Είσαι το φως που διώχνει κάθε σκοτάδι, το χαμόγελο που μου δίνει ανάσα
GALA
Μαρίνα Σταυράκη γιος ονομαστική εορτή

Μαρίνα Σταυράκη για τον γιο της: Είσαι το φως που διώχνει κάθε σκοτάδι, το χαμόγελο που μου δίνει ανάσα

Η Μαρίνα Σταυράκη εξέφρασε δημόσια την αγάπη της στον γιο της, Αλέξανδρο, με αφορμή την ονομαστική του εορτή

Μαρίνα Σταυράκη για τον γιο της: Είσαι το φως που διώχνει κάθε σκοτάδι, το χαμόγελο που μου δίνει ανάσα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Την αγάπη της για τον γιο της, Αλέξανδρο, εξέφρασε δημόσια η Μαρίνα Σταυράκη, με αφορμή την ονομαστική του εορτή. Μέσα από μια ανάρτηση στα social media, δήλωσε πως εκείνος είναι το  μεγαλύτερο δώρο που της πρόσφερε η ζωή, το φως της, ο ήρωάς της. Παράλληλα, του έστειλε τις ευχές της, προτρέποντάς τον να κάνει πραγματικότητα όλα τα όνειρά του.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα που η ζωή μου χάρισε το πολυτιμότερο δώρο, την ύπαρξή σου, μονάκριβέε μου. Αλέξανδρέ μου, είσαι το φως που διώχνει κάθε σκοτάδι, το χαμόγελο που μου δίνει ανάσα, ο μεγάλος ήρωας μου, το πιο όμορφο κομμάτι της ζωής μου. Χρόνια σου πολλά αγόρι μου. Να σε προστατεύει πάντα ο Θεός, να υλοποιήσεις τα όνειρα σου και να λάμπεις όπως σου αξίζει».

Η ανάρτησή της


Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ειδήσεις σήμερα:

Μπουρίνια σάρωσαν χθες τη Δυτική Ελλάδα, πάνω από 20.000 κεραυνοί - Πού θα χτυπήσει σήμερα η κακοκαιρία

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση μετά τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ανακτήθηκε από τη Γάζα η σορός 28χρονου ομήρου - Η Χαμάς κρατάει ακόμα 48 Ισραηλινούς, μόνο οι 20 είναι ζωντανοί
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης