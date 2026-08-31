Η Εύα Λονγκόρια αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει ποτέ τον γιο της να τη δει στη σειρά «Desperate Housewives»
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Εύα Λονγκόρια Γιος

Η Εύα Λονγκόρια αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει ποτέ τον γιο της να τη δει στη σειρά «Desperate Housewives»

Η 51χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι ο οκτάχρονος Σαντιάγο έχει εμμονή με τα memes της ηρωίδας που ενσάρκωσε, τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο

Η Εύα Λονγκόρια αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει ποτέ τον γιο της να τη δει στη σειρά «Desperate Housewives»
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Η Εύα Λονγκόρια αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει ποτέ τον οκτάχρονο γιο της, Σαντιάγο, να τη δει στη σειρά που την έκανε διάσημη, το «Desperate Housewives».

Η 51χρονη ηθοποιός συμμετείχε στη σειρά καθ’ όλη τη διάρκεια προβολής της, από το 2004 έως το 2012, υποδυόμενη την Γκαμπριέλ Σόλις, μία από τις πιο σκανδαλώδεις κατοίκους της φανταστικής Γουιστέρια Λέιν, στο πλευρό των Τέρι Χάτσερ, Μάρσια Κρος, Νικολέτ Σέρινταν και Φελίσιτι Χάφμαν.

Ήδη από την πρώτη σεζόν, η Γκαμπριέλ παρουσιάζεται να διατηρεί εξωσυζυγική σχέση με τον 16χρονο κηπουρό της, Τζον Ρόουλαντ, τον οποίο υποδυόταν ο Τζέσι Μέτκαλφ. Έπειτα από δεκαετίες στο Λος Άντζελες, η Λονγκόρια και ο παραγωγός σύζυγός της, Χοσέ Μπαστόν, μοιράζουν πλέον τον χρόνο τους μεταξύ Μεξικού και Ισπανίας μαζί με τον γιο τους.

Παρότι ζει στο εξωτερικό, ο Σαντιάγο έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται το αποτύπωμα που άφησε η μητέρα του στο Χόλιγουντ και, όπως αποκάλυψε η ίδια στο περιοδικό People, έχει γίνει «εμμονικός» με τα memes της Γκαμπριέλ που κυκλοφορούν στο YouTube. «Τον τελευταίο καιρό τα βλέπω κι εγώ πολύ περισσότερο, επειδή εκείνος τα ανακαλύπτει. Με ρωτάει: “Μαμά, πότε μπορώ να το δω;” και εγώ του απαντάω: “Ποτέ”», είπε η Λονγκόρια.

Η Εύα Λονγκόρια απέκτησε τον γιο της σε ηλικια 43 ετών. Σε συνέντευξή της, είχε εξηγήσει ότι τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή να γίνει μητέρα. Μιλώντας στο Sunday Times Style Magazine, η σταρ του Χόλιγουντ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Έχεις πολύ περισσότερη σοφία και υπομονή όταν γίνεσαι μητέρα στα σαράντα σου. Για τόσο μεγάλο διάστημα όλα ήταν για εμένα».

Όπως είχε πει, πριν γίνει μητέρα, η προσόχη της ήταν στραμμένη στην καριέρα της. «Σαράντα χρόνια που όλα αφορούσαν εμένα ήταν αρκετός χρόνος, οπότε ήμουν πραγματικά ευλογημένη που έκανα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου, γιατί είχα ταξιδέψει, είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν να κάνω για την καριέρα μου. Τώρα ό,τι κάνω είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα και μπορώ να το κάνω μαζί με τον γιο μου», είχε τονίσει.
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