Εύα Λονγκόρια για την απόκτηση του γιου της στα 43 της: Ήταν η κατάλληλη στιγμή, είχα περισσότερη σοφία και υπομονή
Εύα Λονγκόρια για την απόκτηση του γιου της στα 43 της: Ήταν η κατάλληλη στιγμή, είχα περισσότερη σοφία και υπομονή

Ήμουν πραγματικά ευλογημένη που έκανα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου, δήλωσε η 50χρονη σήμερα ηθοποιός

Εύα Λονγκόρια για την απόκτηση του γιου της στα 43 της: Ήταν η κατάλληλη στιγμή, είχα περισσότερη σοφία και υπομονή
Στην απόκτηση του γιου της στα 43 της χρόνια αναφέρθηκε η Εύα Λονγκόρια, εξηγώντας πως ήταν η κατάλληλη στιγμή. Η 50χρονη σήμερα ηθοποιός που γέννησε τον Σαντιάγο το 2018, τόνισε ότι τότε ήταν πολύ πιο σοφή και υπομονετική από ότι τα προηγούμενα χρόνια.

Μιλώντας στο Sunday Times Style Magazine, η σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε: «Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Έχεις πολύ περισσότερη σοφία και υπομονή όταν γίνεσαι μητέρα στα σαράντα σου. Για τόσο μεγάλο διάστημα όλα ήταν για εμένα».

Όπως είπε, είχε αφιερώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής της στον εαυτό της και την καριέρα της. «Σαράντα χρόνια που όλα αφορούσαν εμένα ήταν αρκετός χρόνος, οπότε ήμουν πραγματικά ευλογημένη που έκανα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου, γιατί είχα ταξιδέψει, είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν να κάνω για την καριέρα μου. Τώρα ό,τι κάνω είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα και μπορώ να το κάνω μαζί με τον γιο μου», επισήμανε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η διάσημη ηθοποιός διευκρίνισε ότι θα δεχτεί έναν ρόλο μόνο αν πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους «θέλει πραγματικά να δουλέψει», καθώς αυτό σημαίνει ότι θα στερηθεί χρόνο που θα μπορούσε να περάσει με τον γιο της.

«Η οικογένειά μου είναι η προτεραιότητά μου, οπότε αν λέω “ναι” σε κάτι και αυτό μου στερεί χρόνο από εκείνους, πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά θα απολαύσω και με ανθρώπους με τους οποίους θέλω πραγματικά να δουλέψω», ανέφερε.

Φωτογραφία: Shutterstock

