Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Εύα Λονγκόρια για την απόκτηση του γιου της στα 43 της: Ήταν η κατάλληλη στιγμή, είχα περισσότερη σοφία και υπομονή
Εύα Λονγκόρια για την απόκτηση του γιου της στα 43 της: Ήταν η κατάλληλη στιγμή, είχα περισσότερη σοφία και υπομονή
Ήμουν πραγματικά ευλογημένη που έκανα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου, δήλωσε η 50χρονη σήμερα ηθοποιός
Στην απόκτηση του γιου της στα 43 της χρόνια αναφέρθηκε η Εύα Λονγκόρια, εξηγώντας πως ήταν η κατάλληλη στιγμή. Η 50χρονη σήμερα ηθοποιός που γέννησε τον Σαντιάγο το 2018, τόνισε ότι τότε ήταν πολύ πιο σοφή και υπομονετική από ότι τα προηγούμενα χρόνια.
Μιλώντας στο Sunday Times Style Magazine, η σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε: «Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Έχεις πολύ περισσότερη σοφία και υπομονή όταν γίνεσαι μητέρα στα σαράντα σου. Για τόσο μεγάλο διάστημα όλα ήταν για εμένα».
Όπως είπε, είχε αφιερώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής της στον εαυτό της και την καριέρα της. «Σαράντα χρόνια που όλα αφορούσαν εμένα ήταν αρκετός χρόνος, οπότε ήμουν πραγματικά ευλογημένη που έκανα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου, γιατί είχα ταξιδέψει, είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν να κάνω για την καριέρα μου. Τώρα ό,τι κάνω είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα και μπορώ να το κάνω μαζί με τον γιο μου», επισήμανε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η διάσημη ηθοποιός διευκρίνισε ότι θα δεχτεί έναν ρόλο μόνο αν πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους «θέλει πραγματικά να δουλέψει», καθώς αυτό σημαίνει ότι θα στερηθεί χρόνο που θα μπορούσε να περάσει με τον γιο της.
«Η οικογένειά μου είναι η προτεραιότητά μου, οπότε αν λέω “ναι” σε κάτι και αυτό μου στερεί χρόνο από εκείνους, πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά θα απολαύσω και με ανθρώπους με τους οποίους θέλω πραγματικά να δουλέψω», ανέφερε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Μιλώντας στο Sunday Times Style Magazine, η σταρ του Χόλιγουντ δήλωσε: «Ήταν η κατάλληλη στιγμή. Έχεις πολύ περισσότερη σοφία και υπομονή όταν γίνεσαι μητέρα στα σαράντα σου. Για τόσο μεγάλο διάστημα όλα ήταν για εμένα».
Όπως είπε, είχε αφιερώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια της ζωής της στον εαυτό της και την καριέρα της. «Σαράντα χρόνια που όλα αφορούσαν εμένα ήταν αρκετός χρόνος, οπότε ήμουν πραγματικά ευλογημένη που έκανα το παιδί μου αργότερα στη ζωή μου, γιατί είχα ταξιδέψει, είχα κάνει ό,τι χρειαζόταν να κάνω για την καριέρα μου. Τώρα ό,τι κάνω είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα και μπορώ να το κάνω μαζί με τον γιο μου», επισήμανε.
Eva Longoria admits becoming a mother to her son Santiago at the age of 43 was 'perfect timing' as she has 'so much more wisdom and patience' https://t.co/0D88eZUg30— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2025
«Η οικογένειά μου είναι η προτεραιότητά μου, οπότε αν λέω “ναι” σε κάτι και αυτό μου στερεί χρόνο από εκείνους, πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά θα απολαύσω και με ανθρώπους με τους οποίους θέλω πραγματικά να δουλέψω», ανέφερε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στο protothema: Έχει ανέβει η ποιότητα, έχουμε καταπληκτικούς ηθοποιούς - Ζούμε σε μια εποχή που βλέπουμε μόνο νούμερα
Το τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η «Νέα Γιάλτα» και τι παίρνουν οι Ρώσοι
Νικολόπουλος: Μυθοπλασία το «Υπάρχω», ο Καζαντζίδης ήταν δύσκολος άνθρωπος - Έλεγε ότι ήμασταν συνδημιουργοί σε 35 τραγούδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα