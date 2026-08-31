Spider-Man: Brand New Day: Για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του αμερικανικού box office
Spider-Man: Brand New Day: Για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του αμερικανικού box office
Η ταινία συγκέντρωσε 22,2 εκατ. δολάρια στο τριήμερο σε ΗΠΑ και Καναδά
Για πέμπτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο, το «Spider-Man: Brand New Day» διατηρήθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office, καταγράφοντας εισπράξεις 22,2 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Η ταινία έχει πλέον φτάσει συνολικά τα 2,33 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη λίστα με τις πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το «Coyote vs. Acme», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής τρία χρόνια μετά την απόφαση της Warner Bros. να ακυρώσει την κυκλοφορία του. Η ταινία με τους χαρακτήρες των Looney Tunes απέφερε 15,5 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τριήμερο προβολής της, σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της Ketchup Entertainment.
Η εταιρεία ανέλαβε τη διανομή του φιλμ το 2025. Το «Coyote vs. Acme» προβλήθηκε σε 3.575 αίθουσες στις ΗΠΑ και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβ Γκριν, ενώ το σενάριο είναι της Σάμι Μπερτς.
Η υπόθεση βασίζεται σε σατιρικό άρθρο του Ίαν Φρέιζερ, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1990 στο περιοδικό The New Yorker. Σε αυτό, ο Wile E. Coyote προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της εταιρείας Acme, κατηγορώντας την για ελαττωματικά προϊόντα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Γουίλ Φόρτε, Τζον Σίνα, Λάνα Κόντορ και Έρικ Μπάουζα.
Η ταινία είχε παραμείνει στο αρχείο της Warner Bros. Discovery από το 2023, στο πλαίσιο φορολογικών διαγραφών, όπως είχε συμβεί και με τις παραγωγές «Batgirl» και «Scoob! Holiday Haunt», οι οποίες επίσης δεν έχουν κυκλοφορήσει. «Το "Coyote vs. Acme" βρίσκεται επιτέλους και με μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες», ανέφερε σε ανάρτησή του ο σκηνοθέτης την Παρασκευή. «Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: ΝΙΚΗΣΑΜΕ» πρόσθεσε.
Η επίδοση της ταινίας στο πρώτο της τριήμερο αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα η Ketchup Entertainment, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το «The Day the Earth Blew Up» του 2024, με 3,1 εκατομμύρια δολάρια.
Η ταινία έχει πλέον φτάσει συνολικά τα 2,33 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στη λίστα με τις πιο εμπορικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου.
Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το «Coyote vs. Acme», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες της Βόρειας Αμερικής τρία χρόνια μετά την απόφαση της Warner Bros. να ακυρώσει την κυκλοφορία του. Η ταινία με τους χαρακτήρες των Looney Tunes απέφερε 15,5 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τριήμερο προβολής της, σημειώνοντας το καλύτερο άνοιγμα στην ιστορία της Ketchup Entertainment.
Meep, meep. ‘Coyote vs. Acme’ opens with US$15.5 million, ‘Spider-Man’ stays No. 1 for fifth weekendhttps://t.co/ewG9HaIAjF— CP24 (@CP24) August 30, 2026
Η υπόθεση βασίζεται σε σατιρικό άρθρο του Ίαν Φρέιζερ, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1990 στο περιοδικό The New Yorker. Σε αυτό, ο Wile E. Coyote προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της εταιρείας Acme, κατηγορώντας την για ελαττωματικά προϊόντα. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Γουίλ Φόρτε, Τζον Σίνα, Λάνα Κόντορ και Έρικ Μπάουζα.
Η ταινία είχε παραμείνει στο αρχείο της Warner Bros. Discovery από το 2023, στο πλαίσιο φορολογικών διαγραφών, όπως είχε συμβεί και με τις παραγωγές «Batgirl» και «Scoob! Holiday Haunt», οι οποίες επίσης δεν έχουν κυκλοφορήσει. «Το "Coyote vs. Acme" βρίσκεται επιτέλους και με μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες», ανέφερε σε ανάρτησή του ο σκηνοθέτης την Παρασκευή. «Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: ΝΙΚΗΣΑΜΕ» πρόσθεσε.
Η επίδοση της ταινίας στο πρώτο της τριήμερο αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα που έχει καταγράψει μέχρι σήμερα η Ketchup Entertainment, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε το «The Day the Earth Blew Up» του 2024, με 3,1 εκατομμύρια δολάρια.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία υποχώρησε κατά την έβδομη εβδομάδα προβολής της, με εισπράξεις 14,3 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ. Η παραγωγή της Universal Pictures εξακολουθεί να καταγράφει υψηλές επιδόσεις στις διεθνείς αγορές, όπου απέφερε επιπλέον 48,6 εκατομμύρια δολάρια το ίδιο τριήμερο. Οι συνολικές παγκόσμιες εισπράξεις της ανέρχονται πλέον σε 1,55 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οι δέκα δημοφιλέστερες ταινίες του τριημέρου στο αμερικανικό box office, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Rentrak, είναι:
Οι δέκα δημοφιλέστερες ταινίες του τριημέρου στο αμερικανικό box office, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Rentrak, είναι:
- «Spider-Man: Brand New Day» – 22,2 εκατ. δολάρια
- «Coyote vs. Acme» – 15,5 εκατ. δολάρια
- «The Odyssey» – 14,3 εκατ. δολάρια
- «Insidious: Out of the Further» – 10,1 εκατ. δολάρια
- «The Dog Stars» – 8 εκατ. δολάρια
- «Buddy» – 5,4 εκατ. δολάρια
- «The End of Oak Street» – 5 εκατ. δολάρια
- «PAW Patrol: The Dino Movie» – 4,9 εκατ. δολάρια
- «Mutiny» – 2,8 εκατ. δολάρια
- «Tony» – 2,2 εκατ. δολάρια
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