Alpha Bank: Ψήφος εμπιστοσύνης από τους ξένους επενδυτές – Στο εξωτερικό το 79% της έκδοσης των 700 εκατ. ευρώ

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Με προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, η Alpha Bank ολοκλήρωσε άλλη μία επιτυχημένη έξοδο στις διεθνείς χρηματαγορές, συγκεντρώνοντας το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών σε έκδοση ελληνικής τράπεζας από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μ. Ανατολή και μετά.Οι νέες ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred Bonds) συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, τιμολογήθηκαν με περιθώριο 85 μονάδων βάσης έναντι του αντίστοιχου mid-swap, που αποτελεί το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει ποτέ η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση.Οι νέες ομολογίες έχουν διάρκεια 4,5 ετών, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μετά από 3,5 έτη και εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό χρηματοδότησης της Alpha Bank, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της Τράπεζας στις διεθνείς χρηματαγορές και τη χρηματοδοτική της ευελιξία.Στη διαπραγμάτευση των όρων των Ομολογιών συμμετείχαν περισσότεροι από 110 θεσμικοί επενδυτές, ενώ το 79% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε επενδυτές του εξωτερικού, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (33%), Γερμανία κι Ελβετία (13%), Γαλλία (12%), Βέλγιο και Ολλανδία (10%). Η ισχυρή συμμετοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και το υψηλό επίπεδο ζήτησης αντανακλούν τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στο πιστωτικό προφίλ και τη στρατηγική της Alpha Bank.Η συγκεκριμένη τιμολόγηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού χρηματοδότησης της Τράπεζας και ενισχύει τη διαρκή και ενεργό παρουσία της στις διεθνείς αγορές χρέους. Πρόκειται για την τρίτη τιμολόγηση Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Senior Preferred Bond) της Alpha Bank τον τελευταίο χρόνο.Ως Συντονιστές της Έκδοσης (Joint Bookrunners) ενήργησαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.