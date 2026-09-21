Η σχολή LE MONDE, απολαμβάνει την κορυφαία αναγνώριση της αγορά εργασίας, των Chefs, των Hotel Managers και των ιδιοκτήτων εστιατορίων.
Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκια 4 και 2 ετών έκαναν βόλτα μόνα τους στους δρόμους, συνελήφθη ο πατέρας τους
Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκια 4 και 2 ετών έκαναν βόλτα μόνα τους στους δρόμους, συνελήφθη ο πατέρας τους
Τα δύο μικρά παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να περπατούν χωρίς συνοδό σε πεζοδρόμιο της Βασιλέως Γεωργίου
Βόλτα χωρίς καμία επίβλεψη ενήλικου, έκαναν χθες το μεσημέρι δυο μικρά κοριτσάκια 4 και 2 ετών, στη Θεσσαλονίκη που κατάφεραν και διέφυγαν της προσοχής του πατέρα τους και βγήκαν από το σπίτι τους.
Αστυνομικοί βρήκαν τα δυο μικρά κοριτσάκια σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σπίτι να κάνουν βόλτα στο πεζοδρόμιο στην οδό Βασ. Γεωργίου ενώ προχώρησαν και στην σύλληψη του 31χρονου πατέρα τους από τη Γκάνα.
Αστυνομικοί βρήκαν τα δυο μικρά κοριτσάκια σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σπίτι να κάνουν βόλτα στο πεζοδρόμιο στην οδό Βασ. Γεωργίου ενώ προχώρησαν και στην σύλληψη του 31χρονου πατέρα τους από τη Γκάνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα