Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκια 4 και 2 ετών έκαναν βόλτα μόνα τους στους δρόμους, συνελήφθη ο πατέρας τους
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ανήλικα Ασυνόδευτα ανήλικα

Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκια 4 και 2 ετών έκαναν βόλτα μόνα τους στους δρόμους, συνελήφθη ο πατέρας τους

Τα δύο μικρά παιδιά εντοπίστηκαν από αστυνομικούς να περπατούν χωρίς συνοδό σε πεζοδρόμιο της Βασιλέως Γεωργίου

Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκια 4 και 2 ετών έκαναν βόλτα μόνα τους στους δρόμους, συνελήφθη ο πατέρας τους
Φανή Χαρίση
3 ΣΧΟΛΙΑ
Βόλτα χωρίς καμία επίβλεψη ενήλικου, έκαναν χθες το μεσημέρι δυο μικρά κοριτσάκια 4 και 2 ετών, στη Θεσσαλονίκη που κατάφεραν και διέφυγαν της προσοχής του πατέρα τους και βγήκαν από το σπίτι τους.

Αστυνομικοί βρήκαν τα δυο μικρά κοριτσάκια σε σχετικά κοντινή απόσταση από το σπίτι να κάνουν βόλτα στο πεζοδρόμιο στην οδό Βασ. Γεωργίου ενώ προχώρησαν και στην σύλληψη του 31χρονου πατέρα τους από τη Γκάνα.
Φανή Χαρίση
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης