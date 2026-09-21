Πιερρακάκης: Οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια, έχουμε εφεδρείες και για τα κακά σενάρια

«Οι λαϊκιστές ξέρουν να περιγράφουν καλά τα προβλήματα αλλά όχι να δίνουν λύσεις στο καλό σενάριο. Στο κακό έρχονται να προσθέσουν άλλα τόσα όταν κυβερνάνε» είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης