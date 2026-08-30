Ο Γιώργος Γιαννιάς γιόρτασε 11 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Σε λατρεύω κάθε μέρα και ώρα όλο και πιο πολύ
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Γιώργος Γιαννιάς Επέτειος Γάμου Ελευθερία Παντελιδάκη

Ο Γιώργος Γιαννιάς γιόρτασε 11 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Σε λατρεύω κάθε μέρα και ώρα όλο και πιο πολύ

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Ρόδο στις 30 Αυγούστου 2015

Ο Γιώργος Γιαννιάς γιόρτασε 11 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του: Σε λατρεύω κάθε μέρα και ώρα όλο και πιο πολύ
Ιωάννα Μαρίνου
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Έντεκα χρόνια γάμου πέρασαν από την ημέρα που ο Γιώργος Γιαννιάς και η σύζυγός του ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Ρόδο και η Ελευθερία Παντελιδάκη το γιόρτασε δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο.

Στην ανάρτηση παρουσιάζονται φωτογραφίες από την ημέρα που παντρεύτηκαν, με τη σύζυγο του τραγουδιστή να εκφράζει δημόσια την αγάπη της για εκείνον.

«Σε λατρεύω κάθε μέρα, κάθε ώρα και πιο πολύ. Χρόνια μας πολλά», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελευθερία Παντελιδάκη, με τον Γιώργο Γιαννιά να προσθέτει: «Σ' αγαπάω άλλο μου μισό».

Δείτε το βίντεο



Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο γιους κατά τη διάρκεια του γάμου του. Σε συνέντευξή του τον Οκτώβριο του 2025, στην εκπομπή «Happy Day», ο τραγουδιστής είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν και τρίτο παιδί, κατά την οποία απάντησε: «Νομίζω ότι είμαστε εντάξει με τα δύο αγόρια».
Ιωάννα Μαρίνου
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