Ο χορός της Κλέλιας Ανδριολάτου σε πανηγύρι, δείτε βίντεο
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Κλέλια Ανδριολάτου Πανηγύρι

Ο χορός της Κλέλιας Ανδριολάτου σε πανηγύρι, δείτε βίντεο

Η ηθοποιός χόρεψε και τραγούδησε το παραδοσιακό «Το Μαργούδι κι ο Αλεξανδρής»

Ο χορός της Κλέλιας Ανδριολάτου σε πανηγύρι, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
81 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πανηγύρι διασκέδασε η Κλέλια Ανδριολάτου όπως φαίνεται σε βίντεο που μοιράστηκε η ίδια στα social media.

Η ηθοποιός σε story που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου το βράδυ παρουσιάζεται να κινείται στον ρυθμό του τραγουδιού «Το Μαργούδι κι ο Αλεξανδρής», τραγουδώντας παράλληλα δυνατά τους στίχους, συνοδεύοντας την ορχήστρα μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο που βρισκόταν εκεί.

Η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε μία πολύ casual εμφάνιση στο πανηγύρι, φορώντας μία τιραντέ γκρι μπλούζα και μία παντελόνα σε σκούρο χρώμα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε μία ατημέλητη πλεξίδα.

Δείτε βίντεο



Ιωάννα Μαρίνου
81 ΣΧΟΛΙΑ

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