Σέιλιν Γούντλεϊ: Έμαθα από ένα τηλεφώνημα ότι έκοψαν τις σκηνές μου από το «The Amazing Spider-Man 2» έναν χρόνο μετά τα γυρίσματα
Σέιλιν Γούντλεϊ: Έμαθα από ένα τηλεφώνημα ότι έκοψαν τις σκηνές μου από το «The Amazing Spider-Man 2» έναν χρόνο μετά τα γυρίσματα
«Ποιος ξέρει ποια είναι η αλήθεια, μπορεί να ήμουν χάλια και να είπαν “Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό”», είπε η ηθοποιός
Την απογοήτευσή της εξέφρασε δημόσια η Σέιλιν Γούντλεϊ περισσότερα από δώδεκα χρόνια μετά, όταν έμαθε ότι ο ρόλος της στο «The Amazing Spider-Man 2», στο πλευρό του Άντριου Γκάρφιλντ, κόπηκε τελικά από την ταινία.
Η ηθοποιός, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο πλαίσιο της σειράς «SAG-AFTRA Foundation Conversations», όπου ηθοποιοί μιλούν για τη δουλειά και την τέχνη τους, αποκάλυψε ότι έμαθε έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας, η οποία κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2014, πως οι σκηνές της δεν χρησιμοποιήθηκαν.
«Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον τηλεφώνημα», θυμήθηκε χαρακτηριστικά η Γούντλεϊ. Όπως αποκάλυψε, το να επιλεγεί από τον σκηνοθέτη Μαρκ Γουέμπ για τον ρόλο της Μέρι Τζέιν Γουάτσον ήταν «το όνειρό της». «Αγαπούσα πραγματικά, Θεέ μου, τον Spider-Man. Είναι ο αγαπημένος μου υπερήρωας. Η Μέρι Τζέιν ήταν ο αγαπημένος μου χαρακτήρας όταν μεγάλωνα. Οπότε, όταν πήρα τον ρόλο, είπα “Είναι τόσο συναρπαστικό”», πρόσθεσε.
Η Γούντλεϊ είπε ότι γύρισε περίπου τρεις σκηνές μαζί με τον Άντριου Γκάρφιλντ. «Περίπου έναν χρόνο αργότερα, μου είπαν “Λοιπόν, δεν είσαι πλέον στην ταινία”. Κι εγώ είπα “Τι; Τι εννοείτε;”. Και μου απάντησαν “Έχουμε εισαγάγει πολλούς νέους χαρακτήρες σε αυτή την ταινία και θα περιμένουμε να δούμε... τι θα συμβεί μεταξύ της Γκουέν Στέισι (του χαρακτήρα που υποδύεται η Έμα Στόουν και είναι η σύντροφος του Πίτερ Πάρκερ στην ταινία) και του Άντριου”», εξήγησε στη συνέχεια.
Η ηθοποιός ανέφερε ακόμη πως της είπαν ότι προτίμησαν να περιμένουν να πεθάνει η Γκουέν Στέισι στην ταινία και μετά να παρουσιάσουν τη Μέρι Τζέιν: «Και αυτό είχε λογική. Αλλά μετά δεν έκαναν ποτέ εκείνη την ταινία», συμπλήρωσε.
Όπως εξήγησε, σύμφωνα με όσα της είχαν μεταφέρει, οι δημιουργοί αποφάσισαν να αφαιρέσουν τη Μέρι Τζέιν από την ταινία επειδή θεωρούσαν ότι θα προκαλούσε σύγχυση η παρουσία ενός ακόμη ερωτικού ενδιαφέροντος για τον Πίτερ Πάρκερ.
«Ποιος ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Μπορεί να ήμουν χάλια και να είπαν “Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό”», δήλωσε η Γούντλεϊ.
Το 2014, στην πρεμιέρα του «The Amazing Spider-Man 2» στη Νέα Υόρκη, ο παραγωγός Ματ Τόλμαχ είχε μιλήσει στο Variety για την απόφαση να αφαιρεθούν οι σκηνές της Γούντλεϊ: «Προσπαθήσαμε να χωρέσουμε περισσότερη ιστορία απ’ όση μπορούσαμε να αφηγηθούμε. Είχαμε ένα σενάριο 148 σελίδων. Ήμασταν στη μέση της διαδικασίας και συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η ιστορία (με τη Μέρι Τζέιν) δεν θα υπήρχε σε αυτή την ταινία», είχε πει.
Η ηθοποιός, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο πλαίσιο της σειράς «SAG-AFTRA Foundation Conversations», όπου ηθοποιοί μιλούν για τη δουλειά και την τέχνη τους, αποκάλυψε ότι έμαθε έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της ταινίας, η οποία κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2014, πως οι σκηνές της δεν χρησιμοποιήθηκαν.
«Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον τηλεφώνημα», θυμήθηκε χαρακτηριστικά η Γούντλεϊ. Όπως αποκάλυψε, το να επιλεγεί από τον σκηνοθέτη Μαρκ Γουέμπ για τον ρόλο της Μέρι Τζέιν Γουάτσον ήταν «το όνειρό της». «Αγαπούσα πραγματικά, Θεέ μου, τον Spider-Man. Είναι ο αγαπημένος μου υπερήρωας. Η Μέρι Τζέιν ήταν ο αγαπημένος μου χαρακτήρας όταν μεγάλωνα. Οπότε, όταν πήρα τον ρόλο, είπα “Είναι τόσο συναρπαστικό”», πρόσθεσε.
Shailene Woodley Was Crushed When She Found Out Her Scenes in 'Amazing Spider-Man 2' Were Cut: The Role of Mary Jane Was 'My Dream' https://t.co/SVKPRbKArS— Variety (@Variety) August 29, 2026
Η ηθοποιός ανέφερε ακόμη πως της είπαν ότι προτίμησαν να περιμένουν να πεθάνει η Γκουέν Στέισι στην ταινία και μετά να παρουσιάσουν τη Μέρι Τζέιν: «Και αυτό είχε λογική. Αλλά μετά δεν έκαναν ποτέ εκείνη την ταινία», συμπλήρωσε.
Όπως εξήγησε, σύμφωνα με όσα της είχαν μεταφέρει, οι δημιουργοί αποφάσισαν να αφαιρέσουν τη Μέρι Τζέιν από την ταινία επειδή θεωρούσαν ότι θα προκαλούσε σύγχυση η παρουσία ενός ακόμη ερωτικού ενδιαφέροντος για τον Πίτερ Πάρκερ.
«Ποιος ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Μπορεί να ήμουν χάλια και να είπαν “Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό”», δήλωσε η Γούντλεϊ.
Το 2014, στην πρεμιέρα του «The Amazing Spider-Man 2» στη Νέα Υόρκη, ο παραγωγός Ματ Τόλμαχ είχε μιλήσει στο Variety για την απόφαση να αφαιρεθούν οι σκηνές της Γούντλεϊ: «Προσπαθήσαμε να χωρέσουμε περισσότερη ιστορία απ’ όση μπορούσαμε να αφηγηθούμε. Είχαμε ένα σενάριο 148 σελίδων. Ήμασταν στη μέση της διαδικασίας και συνειδητοποιήσαμε ότι αυτή η ιστορία (με τη Μέρι Τζέιν) δεν θα υπήρχε σε αυτή την ταινία», είχε πει.
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