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Σοκαριστικό ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο για αθλητή του κρίκετ στο Λονδίνο: Η στιγμή που καρφώθηκε με το κεφάλι στο πίσω τζάμι ταξί
Σοκαριστικό ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο για αθλητή του κρίκετ στο Λονδίνο: Η στιγμή που καρφώθηκε με το κεφάλι στο πίσω τζάμι ταξί
Ο 25χρονος Λουκ Χόλμαν γλίτωσε τα χειρότερα με βαθύ τραύμα στο κεφάλι, 35 ράμματα και διάσειση
Μια στιγμή απροσεξίας στον δρόμο θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία για τον άσο του κρίκετ της Middlesex, Λουκ Χόλμαν, ο οποίος αποκάλυψε την περιπέτεια που έζησε όταν το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ταξί στο Λονδίνο.
Ο 25χρονος αθλητής βρέθηκε να περνά με το κεφάλι μέσα από το πίσω παρμπρίζ του ταξί, με αποτέλεσμα να υποστεί βαθύ τραύμα στο μέτωπο μήκους περίπου 13 εκατοστών, να χρειαστεί 35 ράμματα και να πάθει διάσειση.
Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Χόλμαν επέστρεψε στη δράση μόλις 17 ημέρες αργότερα, γεγονός που ο ίδιος χαρακτήρισε ως μια εμπειρία που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ποδηλασία και την ασφάλεια στους δρόμους.
Σύμφωνα με όσα περιγράφει στη συνέντευξή του στην Telegraph, το ατύχημα σημειώθηκε όταν κινούνταν με το ηλεκτρικό του ποδήλατο και συγκρούστηκε με το ταξί, με την πρόσκρουση να είναι τόσο δυνατή ώστε να εκτοξευτεί πάνω στο πίσω μέρος του οχήματος.
Η εικόνα του αθλητή με το κεφάλι μέσα στο σπασμένο τζάμι έγινε γρήγορα viral, ενώ η ανάρρωσή του προκάλεσε εντύπωση, δεδομένου ότι χρειάστηκε ελάχιστο χρονικό διάστημα για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του.
Ο Χόλμαν εξήγησε ότι μετά το περιστατικό έγινε πολύ πιο προσεκτικός, αναγνωρίζοντας πως μια καθημερινή μετακίνηση μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη προσοχή.
Το ατύχημα, όπως παραδέχεται, δεν τον έκανε να εγκαταλείψει το ποδήλατο, αλλά να αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί.
Ο 25χρονος αθλητής βρέθηκε να περνά με το κεφάλι μέσα από το πίσω παρμπρίζ του ταξί, με αποτέλεσμα να υποστεί βαθύ τραύμα στο μέτωπο μήκους περίπου 13 εκατοστών, να χρειαστεί 35 ράμματα και να πάθει διάσειση.
Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Χόλμαν επέστρεψε στη δράση μόλις 17 ημέρες αργότερα, γεγονός που ο ίδιος χαρακτήρισε ως μια εμπειρία που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ποδηλασία και την ασφάλεια στους δρόμους.
This is the moment Middlesex cricketer Luke Hollman crashed head-first through the back windscreen of a taxi on a Lime bike.— The Telegraph (@Telegraph) September 19, 2026
Hollman was left with a five-inch gash on his forehead, 35 stitches and a concussion – but remarkably, he was back playing cricket just 17 days later.… pic.twitter.com/y4e8ozHAZR
Σύμφωνα με όσα περιγράφει στη συνέντευξή του στην Telegraph, το ατύχημα σημειώθηκε όταν κινούνταν με το ηλεκτρικό του ποδήλατο και συγκρούστηκε με το ταξί, με την πρόσκρουση να είναι τόσο δυνατή ώστε να εκτοξευτεί πάνω στο πίσω μέρος του οχήματος.
Η εικόνα του αθλητή με το κεφάλι μέσα στο σπασμένο τζάμι έγινε γρήγορα viral, ενώ η ανάρρωσή του προκάλεσε εντύπωση, δεδομένου ότι χρειάστηκε ελάχιστο χρονικό διάστημα για να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του.
Ο Χόλμαν εξήγησε ότι μετά το περιστατικό έγινε πολύ πιο προσεκτικός, αναγνωρίζοντας πως μια καθημερινή μετακίνηση μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη προσοχή.
Το ατύχημα, όπως παραδέχεται, δεν τον έκανε να εγκαταλείψει το ποδήλατο, αλλά να αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί.
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