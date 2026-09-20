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Μαθήτρια στη Βραζιλία επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της μέσα στην τάξη γιατί δεν της άρεσε ο βαθμός - Δείτε βίντεο
Μαθήτρια στη Βραζιλία επιτέθηκε με μαχαίρι στην καθηγήτριά της μέσα στην τάξη γιατί δεν της άρεσε ο βαθμός - Δείτε βίντεο
Η 17χρονη επιτέθηκε στη δασκάλα μαθηματικών μετά τη βαθμολόγηση διαγωνίσματος – Η εκπαιδευτικός πάλεψε για τη ζωή της και γλίτωσε με τραύματα
Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ένα βίντεο από σχολείο στην πολιτεία Παρά, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που μια 17χρονη μαθήτρια επιτίθεται με μαχαίρι στην καθηγήτριά της μέσα σε άδεια αίθουσα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο κρατικό σχολείο Dr. Gerson dos Santos, στην πόλη Καμετά, στη βορειοανατολική Βραζιλία, όταν η μαθήτρια της 11ης τάξης φέρεται να επιτέθηκε στην καθηγήτρια μαθηματικών Μπετανιά ντε Αλμέιντα.
Στο βίντεο φαίνεται η 17χρονη να βρίσκεται δίπλα στο γραφείο της εκπαιδευτικού, ενώ αρχικά φαίνεται να παίζει νευρικά με τα μαλλιά της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βγάζει ένα μαχαίρι και κινείται ξαφνικά εναντίον της καθηγήτριας.
Σύμφωνα με τα πλάνα, η 17χρονη επιχειρεί να τη χτυπήσει ξανά, ακόμη και κοντά στο πρόσωπο, ενώ η καθηγήτρια προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατευτεί.
Η εκπαιδευτικός τελικά καταφέρνει να βγει από την αίθουσα, όμως η μαθήτρια την ακολουθεί για μικρή απόσταση, πριν η κατάσταση τεθεί υπό έλεγχο.
Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη βαθμολόγηση του διαγωνίσματος της μαθήτριας. Μέλος της οικογένειας της καθηγήτριας δήλωσε στο βραζιλιάνικο μέσο G1 ότι η ντε Αλμέιντα είχε μόλις ολοκληρώσει τη διόρθωση του τεστ όταν δέχθηκε την επίθεση.
Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Καμετά, όπου της έγιναν ράμματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα δεν είχε προκαλέσει βλάβη σε κάποιο ζωτικό όργανο και πήρε εξιτήριο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου στο κρατικό σχολείο Dr. Gerson dos Santos, στην πόλη Καμετά, στη βορειοανατολική Βραζιλία, όταν η μαθήτρια της 11ης τάξης φέρεται να επιτέθηκε στην καθηγήτρια μαθηματικών Μπετανιά ντε Αλμέιντα.
🚨Update: Teen stabs teacher as she desperately fights for her life in deadly, caught-on-video attack! Just another reason to arm teachers! pic.twitter.com/JU6TzoLsyw— US Homeland Security News (@defense_civil25) September 19, 2026
Στο βίντεο φαίνεται η 17χρονη να βρίσκεται δίπλα στο γραφείο της εκπαιδευτικού, ενώ αρχικά φαίνεται να παίζει νευρικά με τα μαλλιά της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βγάζει ένα μαχαίρι και κινείται ξαφνικά εναντίον της καθηγήτριας.
Η καθηγήτρια πάλεψε να της πάρει το μαχαίριΗ ντε Αλμέιντα αντιλαμβάνεται την επίθεση και καταφέρνει να αποφύγει την πρώτη κίνηση της μαθήτριας, πριν ξεκινήσει μια έντονη πάλη μέσα στην αίθουσα για να απομακρύνει το μαχαίρι.
Σύμφωνα με τα πλάνα, η 17χρονη επιχειρεί να τη χτυπήσει ξανά, ακόμη και κοντά στο πρόσωπο, ενώ η καθηγήτρια προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατευτεί.
Η εκπαιδευτικός τελικά καταφέρνει να βγει από την αίθουσα, όμως η μαθήτρια την ακολουθεί για μικρή απόσταση, πριν η κατάσταση τεθεί υπό έλεγχο.
Συνελήφθη η 17χρονη – «Δεν μου άρεσε η καθηγήτρια», είπε στους αστυνομικούςΗ μαθήτρια συνελήφθη στο σημείο από την αστυνομία. Σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας της Παρά, φέρεται να δήλωσε ότι επιτέθηκε στην καθηγήτρια επειδή «δεν την συμπαθούσε».
Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη βαθμολόγηση του διαγωνίσματος της μαθήτριας. Μέλος της οικογένειας της καθηγήτριας δήλωσε στο βραζιλιάνικο μέσο G1 ότι η ντε Αλμέιντα είχε μόλις ολοκληρώσει τη διόρθωση του τεστ όταν δέχθηκε την επίθεση.
Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Καμετά, όπου της έγιναν ράμματα. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα δεν είχε προκαλέσει βλάβη σε κάποιο ζωτικό όργανο και πήρε εξιτήριο.
Δεν αντιμετωπίζει ποινική ευθύνη λόγω ηλικίαςΗ 17χρονη, ως ανήλικη, δεν αντιμετωπίζεται με το ίδιο ποινικό πλαίσιο που ισχύει για έναν ενήλικα στη Βραζιλία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο Τέις Κρους, η οποία μίλησε για την υπόθεση, η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως σοβαρή παραβατική ενέργεια αντίστοιχη με απόπειρα ανθρωποκτονίας και να οδηγήσει την ανήλικη μαθήτρια σε ειδική δομή.
Η Ένωση Εργαζομένων στη Δημόσια Εκπαίδευση της Παρά καταδίκασε την επίθεση, υπογραμμίζοντας ότι η βία εναντίον εκπαιδευτικών αποτελεί πρόβλημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.
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