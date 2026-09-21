Ιωάννινα: Αναζητείται οδηγός ΙΧ που παρέσυρε 12χρονο πάνω σε ποδήλατο και τον εγκατέλειψε

Τον οδηγό αυτοκινήτου που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη και εγκατέλειψε το σημείο αναζητούν οι αρμόδιες αρχές στα Ιωάννινα.Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ανεξαρτησίας και Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης.Ο 12χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και αναζητούνται στοιχεία για την ταυτοποίηση του οχήματος και του οδηγού.