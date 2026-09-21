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Ιωάννινα: Αναζητείται οδηγός ΙΧ που παρέσυρε 12χρονο πάνω σε ποδήλατο και τον εγκατέλειψε
Ιωάννινα: Αναζητείται οδηγός ΙΧ που παρέσυρε 12χρονο πάνω σε ποδήλατο και τον εγκατέλειψε
Ευτυχώς ο ανήλικος δεν τραυματίστηκε σοβαρά
Τον οδηγό αυτοκινήτου που παρέσυρε 12χρονο ποδηλάτη και εγκατέλειψε το σημείο αναζητούν οι αρμόδιες αρχές στα Ιωάννινα.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ανεξαρτησίας και Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης.
Ο 12χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και αναζητούνται στοιχεία για την ταυτοποίηση του οχήματος και του οδηγού.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Ανεξαρτησίας και Μητροπόλεως, στο κέντρο της πόλης.
Ο 12χρονος δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και αναζητούνται στοιχεία για την ταυτοποίηση του οχήματος και του οδηγού.
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