Η Σίντνεϊ Σουίνι πιο αισθησιακή από ποτέ: Καλεί τους θαυμαστές της να γιορτάσουν τον μήνα των γενεθλίων της με τη νέα συλλογή εσωρούχων της
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Σίντνεϊ Σουίνι Γενέθλια

Η Σίντνεϊ Σουίνι πιο αισθησιακή από ποτέ: Καλεί τους θαυμαστές της να γιορτάσουν τον μήνα των γενεθλίων της με τη νέα συλλογή εσωρούχων της

Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα σέξι βίντεο στο Instagram για να προωθήσει τη μάρκα της

Η Σίντνεϊ Σουίνι πιο αισθησιακή από ποτέ: Καλεί τους θαυμαστές της να γιορτάσουν τον μήνα των γενεθλίων της με τη νέα συλλογή εσωρούχων της
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Μπορεί να απομένει ένας μήνας για τα 29α γενέθλια της Σίντνεϊ Σουίνι, η διάσημη ηθοποιός όμως φαίνεται πως προετοιμάζεται από τώρα.

Η Σουίνι κάλεσε μάλιστα τους θαυμαστές της να γιορτάσουν μαζί της τον μήνα των γενεθλίων της, αγοράζοντας κομμάτια από τη σειρά εσωρούχων της με τίτλο Syrn. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός εμφανίζεται να ετοιμάζει μία τούρτα, να σβήνει τα κεράκια και να ποζάρει με μια αρμαθιά από μπαλόνια. Όλα αυτά, φορώντας άλλοτε μαύρα, άλλοτε γαλάζια και άλλοτε ροζ εσώρουχα. «Γιορτάστε μαζί μου τον μήνα των γενεθλίων μου με τη νέα μου συλλογή. Κυκλοφορεί την 1η Σεπτεμβρίου», έγραψε σε μία κίνηση προώθησης της Syrn.

Δείτε το βίντεο

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