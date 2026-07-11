H Σίντνεϊ Σουίνι στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφιση με εσώρουχα: «Μας έπεσε το σαγόνι» της γράφουν
H Σίντνεϊ Σουίνι στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφιση με εσώρουχα: «Μας έπεσε το σαγόνι» της γράφουν
Ωστόσο υπήρξαν και εκείνοι που την κάλεσαν να κάνει στροφή στη ζωή της και να βρει τον δρόμο του Ιησού
Την πιο σέξι και αποκαλυπτική φωτογράφιση για τη σειρά εσωρούχων που λανσάρει έκανε η Σίντνεϊ Σουίνι, δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο στο Instagram.
Η 28χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα λευκό ολόσωμο κορμάκι με ένα άνοιγμα στη μέση το οποίο όχι μόνο τόνιζε το ντεκολτέ της αλλά ήταν διαφανές σε βαθμό που σχεδόν να μην κρύβει τίποτα.
Το βίντεο ξεκινά με την Σουίνι σε ένα μπαλκόνι να βγάζει ένα καφέ γούνινο παλτό και να παρουσιάζει το σέξι εσώρουχο
«Πήρες το @syrn σου ακόμα;» έγραψε η ίδια στη λεζάντα του βίντεο για τους 26 εκατομμύρια followers της.
Αν και πολλοί από τους σχολιαστές επαίνεσαν το βίντεο, υπήρχαν άλλοι που την παρακάλεσαν να κάνει στροφή στη ζωή της και να ψάξει τον Ιησού.
«Ελπίζω ειλικρινά να βρεις τον Ιησού. Καμία φήμη ή προσοχή δεν συγκρίνεται με την ειρήνη και τον σκοπό που δίνει» έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής.
Τα περισσότερα σχόλια, ωστόσο, ήταν υπέρ της νεαρής ηθοποιούς με άλλους να θυμίζουν τον ρόλο της Σουίνι στη σειρά Euphoria όπου υποδύεται την Cassie, ένα μοντέλο του OnlyFans, και άλλους να γράφουν «μου έπεσε το σαγόνι», «είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» ή «κανονικά δεν θα έπρεπε να σου επιτρέπεται να κάνεις τέτοιες αναρτήσεις»
Η 28χρονη ηθοποιός φόρεσε ένα λευκό ολόσωμο κορμάκι με ένα άνοιγμα στη μέση το οποίο όχι μόνο τόνιζε το ντεκολτέ της αλλά ήταν διαφανές σε βαθμό που σχεδόν να μην κρύβει τίποτα.
Το βίντεο ξεκινά με την Σουίνι σε ένα μπαλκόνι να βγάζει ένα καφέ γούνινο παλτό και να παρουσιάζει το σέξι εσώρουχο
«Πήρες το @syrn σου ακόμα;» έγραψε η ίδια στη λεζάντα του βίντεο για τους 26 εκατομμύρια followers της.
Αν και πολλοί από τους σχολιαστές επαίνεσαν το βίντεο, υπήρχαν άλλοι που την παρακάλεσαν να κάνει στροφή στη ζωή της και να ψάξει τον Ιησού.
«Ελπίζω ειλικρινά να βρεις τον Ιησού. Καμία φήμη ή προσοχή δεν συγκρίνεται με την ειρήνη και τον σκοπό που δίνει» έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής.
Τα περισσότερα σχόλια, ωστόσο, ήταν υπέρ της νεαρής ηθοποιούς με άλλους να θυμίζουν τον ρόλο της Σουίνι στη σειρά Euphoria όπου υποδύεται την Cassie, ένα μοντέλο του OnlyFans, και άλλους να γράφουν «μου έπεσε το σαγόνι», «είσαι το πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» ή «κανονικά δεν θα έπρεπε να σου επιτρέπεται να κάνεις τέτοιες αναρτήσεις»
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