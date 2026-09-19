Τραμπ: Ο γιος μου θα επιστρέψει τα χρήματα στον Ρώσο ολιγάρχη για τους γαμήλιους εορτασμούς
ΚΟΣΜΟΣ
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Τραμπ: Ο γιος μου θα επιστρέψει τα χρήματα στον Ρώσο ολιγάρχη για τους γαμήλιους εορτασμούς

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ερευνούν τη χρηματοδότηση των εορτασμών του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες

Τραμπ: Ο γιος μου θα επιστρέψει τα χρήματα στον Ρώσο ολιγάρχη για τους γαμήλιους εορτασμούς
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του είπε πως θα επιστρέψει τα χρήματα στον Ρώσο ολιγάρχη που χρηματοδότησε εν μέρει τις εορταστικές εκδηλώσεις που ακολούθησαν τον γάμο του με την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες, τον περασμένο Μάιο.

Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ξεκίνησαν έρευνα αυτήν την εβδομάδα σχετικά με τις αναφορές ότι ο Ουμάρ Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τους γαμήλιους εορτασμούς του πρωτότοκου γιου του Αμερικανού προέδρου.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ProPublica αποκάλυψε πως ο Κρεμλιόφ, εύπορος επιχειρηματίας και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (IBA), χρηματοδότησε τους εορτασμούς για τον γάμο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στις Μπαχάμες.

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους πως όταν ρώτησε τον γιο του σχετικά με το δημοσίευμα, εκείνος απάντησε: «Όχι, θα τα επιστρέψω (σ.σ. τα χρήματα), μπαμπά.»



Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ήταν παρών ούτε στον γάμο ούτε στους εορτασμούς που ακολούθησαν. Είχε πει τότε πως ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει στην Ουάσιγκτον εξαιτίας των διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
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